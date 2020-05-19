Владельцы баз отдыха рассказали, сколько будет стоит отдых в Херсонской области и Одессе

Несмотря на то, что эпидемию коронавируса в Украине еще не победили, базы отдыха в Херсонской области и Одессе все-таки готовятся к открытию. Сколько будет стоить отдых у моря в этом году, сообщает Gazeta.ua.

По словам владельцев украинских баз отдыха, в 2020 году сезон в этом году начнется с конца июня. Дорого в этом году обойдется отдых в Одессе. Тут для двоих неделя пребывания в отеле на берегу моря будет стоить около 35 тысяч гривен.

"Одесса всегда была дорогим местом отдыха. И это не из-за лучшего сервиса, а из-за престижа. Так же, как когда-то в Крыму было престижно отдыхать в Ялте. Хотя там были не лучшие отели, но цена была высокая. В Одессу едет много иностранцев. Мы бронируем отели для немцев, белорусов, англичан и поляков. Заработки там выше, а соответственно и цена для них нормальная", – говорит турагент по организации внутреннего отдыха Юрий Панюк.

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Немного дешевле будет отдохнуть в Херсонской области.

"Сезон этого года планируем открыть с середины июня. В июне цена за номер будет 550 гривен, в июле и августе – 750 гривен. Такие же цены были и в прошлом году. Не меняем их, чтобы отдохнуло больше людей", – рассказала владелица базы отдыха в селе Генгирка Генического района Наталья Григорчук.

По ее словам, ей уже звонят люди и записываются на отдых.

Дешевле всего можно отдохнуть на частных базах у Азовского моря. Тут место в восьмиместном номере обойдется в 150 гривен. Но при этом удобства и летний душ для отдыхающих будут на улице.

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Напомним, ранее эксперты рассказали о готовности украинских курортов к встрече туристов.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть" .

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