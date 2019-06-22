"Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым

Почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы? Беседа с главой украинской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы. Фото: AFP

В понедельник, 24 июня, на пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы будет рассматриваться проект резолюции, утверждение которой позволит вернуть России право голоса в ПАСЕ. Агрессор, лишенный этого права в 2014 году, после аннексии Крыма, давно и безрезультатно стремился вернуться в ПАСЕ на полноправной основе. На этот раз шансы Москвы добиться своего очень высоки: на стороне агрессора выступили наиболее влиятельные государства Евросоюза – Германия и Франция.

Чем сторонники возвращения российской делегации аргументируют свою позицию? Кто поддерживает Украину в ПАСЕ? Как намерена поступить Украина, если Россию вернут в Парламентскую Ассамблею Совета Европы? Обо всем этом накануне очень важного для Украины события сайт "Сегодня" говорил с главой украинской делегации в ПАСЕ, народным депутатом Украины (Блок Петра Порошенко) Владимиром Арьевым.

Владимир Арьев. Фото: facebook.com/PrismUA

- По информации многих СМИ, к нынешней сессии ПАСЕ Россия подходит при наличии мощной поддержки. Германия и Франция выступают за решение, которое позволит вернуть российской делегации право голоса. Чем вызвана такая позиция государств, которые Украина привыкла считать своими союзниками?

- Действительно, Германия и Франция очень продвигают возвращение делегации России в ПАСЕ. Потому что они очень бояться выхода России из Совета Европы и потери контроля над российской судебной системой через единственный европейский орган, который стоит над этой системой – Европейский суд по правам человека. Хотя, замечу, россияне уже нарушили Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Установив, что в решении судебных споров окончательное решение остается не за ЕСПЧ, как во всех странах, а за их Конституционным судом.

Тем не менее, Германия и Франция боятся выхода России из ПАСЕ и готовы поддаться на шантаж Москвы. Который заключается в том, что после двух лет неуплаты взносов (а срок истекает в этом месяце), согласно Уставу ПАСЕ, может быть применена 9-я статья Конвенции и приостановлено членство России во всех конвенционных органах Совета Европы. Чтобы этого не произошло, они хотят пойти навстречу требованиям россиян.

- Россия выходит автоматически, согласно 9-й статье Конвенции?

- Нет, это неправильная интерпретация. Применение ст. 9 не является обязательным. Комитет министров абсолютно спокойно может не применять эту статью и не приостанавливать право на представительство в Комитете и в Консультативной Ассамблее.

Справка сайта "Сегодня": "Если какой-либо член Совета Европы не выполняет своих финансовых обязательств, Комитет министров может приостановить его право на представительство в Комитете и в Консультативной Ассамблее до тех пор, пока упомянутые обязательства не будут им выполнены". Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья 9.

- А что вообще требует Россия? Вернуть свою делегацию?

- Она требует вообще убрать любые санкции ПАСЕ сейчас и возможность их вводить впредь. Кстати, это была давняя мечта генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда и вообще Комитета министров – урезать соответствующие полномочия ПАСЕ. Потому что за последние двадцать лет Ассамблея набрала большое количество полномочий. Что, вообще-то, нормально для парламентской составляющей, которая в Европе считается выше исполнительной.

- Россия и раньше шантажировала европейцев своим выходом из Совета Европы?

- Нет, Россия этим не шантажировала. Были заявления на уровне отдельных парламентариев, политиков. Но недавно Лавров выступал в Хельсинки и сказал, что все это слухи, и что Россия не собирается выходить из Совета Европы. Но Россия шантажирует финансово.

- Какой механизм придумали сторонники возвращения российской делегации, чтобы реализовать стремления Москвы?

- Подготовлен доклад и проект резолюции, который урезает отдельные полномочия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Предлагается убрать две наиболее болезненные санкции: лишение права голоса и лишение права участия в руководящих органах Ассамблеи. Но при этом, стоит отметить, остается целый список других санкций, которые можно ввести.

- Насколько я понял, это не совсем то, чего хотела Москва. Можно предположить, что она будет настаивать на своих условиях?

- Трудно сказать, что может случиться. И устроит ли Россию компромиссный вариант, который предложен сейчас комитетом и который ПАСЕ потенциально может принять под давлением Германии и Франции.

Но мы в любом случае будем настаивать на применении тех санкций, возможность которых останется. И не только мы. Другие страны также будут это делать. Россия не выполнила из требований Совета Европы, ПАСЕ ни-че-го. Принято 10 резолюций за последние пять лет – никаких уступок России, никаких малейших шагов навстречу не было. Потому, мы считаем, даже если нынешние санкции, в частности, лишение права голоса, будут отменены, необходимо применять новые.

- Чем чревато возвращение России права голоса?

- Один пример: россияне могут включить в свою делегацию депутатов из Крыма. Причем не только мажоритарщиков, но и тех, кто прошел по спискам партий и за которых голосовали крымчане. И что в итоге получаем? Международным сообществом, в том числе европейскими странами, Крым не признается территорией Российской Федерации. А в ПАСЕ будут заседать и принимать решения люди, избранные в Крыму и по российским законам. Получается дилемма: являются ли эти люди вообще депутатами? И если они не являются парламентариями с точки зрения Европы и международного законодательства, то если они будут представлены в российской делегации, какой будет легитимность решений ПАСЕ, за которые будут голосовать незаконные парламентарии?

- Украина готова на компромисс? К примеру, вернуть России право голоса, но применить оставшиеся санкции.

- Никаких компромиссов! Мы будем категорически против любых изменений. Но даже если они произойдут, мы будем принимать решение о дальнейших действиях исключительно исходя из того, будет ли это беспрепятственное и безусловное возвращение. И если Россия будет беспрепятственно и без выполнения каких-либо условий возвращена в Ассамблею, тогда, как я уже сказал, Украине в такой структуре нечего делать. Большинство из нашей делегации склоняются к этому. Потому что ПАСЕ в таком случае пойдет против собственных принципов и просто умножит себя на ноль.

- А если не безусловное? На какие условия должна пойти Россия?

- Ну, хоть что-то должно быть сделано. Но это должны быть какие-то существенные шаги. Освобождение всех заложников, подвижки в установлении мира на Донбассе, в частности, по миротворческой миссии. Это должна быть совершенно другая ситуация по соблюдению прав людей в Крыму, прав крымских татар.

Если ничего из этого Россия не делает, каким образом ПАСЕ может идти ей навстречу? Это решение, если его примут, будет против собственных принципов Европы. При этом потакание шантажисту, агрессору приведет лишь к тому, что ПАСЕ поддержит и будет пропагандировать безнаказанность за преступления.

- Украина может повлиять на ситуацию какими-то юридическими методами?

- Повлиять мы можем только политически, своими голосами и работой с нашими партнерами и союзниками в Европе. Украинская делегация работает и с теми, кто не приемлет возвращения российской делегации на ее условиях, то есть поддерживает нашу позицию. И с теми, кто колеблется. И с теми, кто принял решение поддержать резолюцию – пытаемся переубедить. К этому подключились и общественные организации, и эксперты, причем не только в Украине, а во всей Европе.

- Каковы шансы на то, что проект резолюции не будет поддержан?

- Я не могу ответить на этот вопрос, не буду делать прогнозы.

- Кто докладчик по вопросу?

- Бельгийский депутат из Партии зеленых Петра де Суттер, которая недавно была избрана в Европарламент.

- Украинская парламентская делегация одна сейчас бьется на этой площадке, или есть помощь других госорганов Украины?

- Работает посол Украины в ЕС, работает МИД. На этом уровне работа идет, никаких вопросов здесь нет.

- Что Украина намерена делать, если ПАСЕ вернет российскую делегацию и откажется применять какие-либо санкции?

- Если Россия вернется безусловно, то я считаю, что украинской делегации там нечего делать. И, кстати, посол Британии в Совете Европе Кристофер Ивон в своем Twitter написал, что Британия может пересмотреть свое участие в Совете Европы. И много других парламентариев говорят, что это будет большой позор для Парламентской Ассамблеи и всего Совета Европы. После 70 лет работы по защите демократии и верховенства права это будет действительно самоубийственный шаг. Надеюсь, его удастся избежать.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Грузии визит российских депутатов вылился в масштабные массовые протесты.

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