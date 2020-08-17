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Владимир Гройсман: "Господин Лукашенко, уходите!"

17 августа, 16:50

Геннадий Петренко

Лучше уйти на 5 лет раньше, чем на 5 минут позже, - отметил Гройсман

Премьер-министр Украины в 2016-2019 Владимир Гройсман призвал Александра Лукашенко прислушиваться к требованиям жителей Республики Беларусь и уйти из власти. Об этом Гройсман написал на своей странице в Facebook.

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"Протесты белорусов доказали: лучше уйти на 5 лет раньше, чем на 5 минут позже. Господин Лукашенко, пора идти. Уходите!", – подчеркнул Владимир Гройсман.

Несколько дней назад он также отметил, что ни одна власть не стоит убийств и пыток, которые прокатились Беларусью. "Ни одна власть не стоит того, чтобы ради нее били и убивали людей. Вспомните судьбу режима Януковича", – призвал ексглава правительства.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Европарламенте называют Лукашенко персоной нон грата. Европейские депутаты считают, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни демократичными.

А на днях президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Лукашенко нелегитимный. Он также призвал международное сообщество стать активным участником урегулирования в Беларуси, а не "стоять и пассивно смотреть", в противном случае эта страна рискует стать государством-сателлитом России.

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Беларусь Владимир Гройсман Александр Лукашенко
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