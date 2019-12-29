Владимир Зеленский встречает освобожденных пленных: онлайн-трансляция

Украина вернула домой 76 человек, которые долгие годы находились в плену у сепаратистов. Их встречает президент

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь", чтобы лично встретить украинцев, освобожденных из плена так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Сайт "Сегодня" ведет трансляцию этого события онлайн:

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Как сообщал сайт "Сегодня", 29 декабря состоялся обмен пленными с так называемыми "ДНР" и "ЛНР": 76 человек вернулись на подконтрольную Украине территорию. Украина, в свою очередь, передала подконтрольным России боевикам 141 человека, в том числе бразильца Лусварги. При этом из них 14 человек не захотели ехать на захваченные Россией территории.

В свою очередь свобожденный из плена так называемой ДНР житель Макеевки Василий Савин поблагодарил президента Владимира Зеленского за освобождение. Он рассказал, что пять лет провел в заточении в подвале площадью 5 квадратных метров.

А майор Вооруженных сил Украины Сергей Иванчук, который 29 декабря был освобожден из плена так называемой ЛНР, после обмена под Горловкой впервые рассказал о своем пребывании в плену.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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