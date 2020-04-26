Владимир Зеленский едет в Чернобыль

Президент почтит память ликвидаторов аварии на ЧАЭС и осмотрит место пожаров

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Киевскую область. Глава государства примет участие в церемонии памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба главы государства.

Также Владимир Зеленский осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне. Президент встретится с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Зоне отчуждения, и вручит государственные награды.

Напомним, 26 апреля – тридцать четвертая годовщина катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, которая стала одной из самых страшных техногенных катастроф как в истории Украины, так и Советского Союза.

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Украинские политики в этот день вспоминают жертв трагедии.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память героев-чернобыльцев в годовщину аварии на ЧАЭС. Свое обращение Владимир Зеленский опубликовал на страницах в соцсетях.

"В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и отошли в вечность", – отметил Зеленский.

Сайт "Сегодня" подготовил материал о хронике Чернобыльской трагедии. Давайте вспомним, как это было.

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Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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