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Власти назвали три условия для следующего этапа смягчения карантина в Украине

8 июня, 12:15

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Указанные критерии позволяют контролировать эпидемическую ситуацию в стране

Правительство Украины напомнило, что для перехода ко второму этапу ослабления карантина нужно, чтобы области соответствовали определенным критериям. Они отражают контроль за передачей вируса, уровень готовности больниц принимать пациентов и позволяют контролировать эпидемическую ситуацию. Об этом говорится на сайте Кабмина Украины.

"Инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 000 населения) составляет менее 12 на 100 000 населения (недельный уровень заболеваемости 100 000 населения в период условного пике эпидемии по Украине + 50%); загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровня заболеваемости и с учетом резерва на случай ее рост)", - написала пресс-служба.

Третьим критерием является среднее количество ПЦР- и ИФА-тестирований. В течение последних семи дней оно должно составить 12 на 100 000 населения.

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Напомним, в Украине несколько дней подряд увеличивалось количество новых заражений коронавирусом. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график ослабления карантина может быть изменен.

Также сайт "Сегодня" писал, как выходят из карантина города Украины.

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