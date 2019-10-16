Власти планируют возродить постройку "Владимира Великого": первый спустят на воду в 2023-м

фото: Корабельный портал

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В Украине может быть возобновлено строительство корвета проекта 58250 — "Владимир Великий". Сроки выполнения этой программы неоднократно переносились из-за недостатка средств, а также вследствие начала военного конфликта с Россией в 2014 году. Каковы шансы на успешное завершение строительства сейчас и кто нам даст на это деньги, выяснили новости "Сегодня".

Что собирались сделать

О возобновлении Государственной целевой оборонной программы строительства кораблей класса "корвет" по проекту 58250 ряд СМИ сообщили на днях. Источником этой информации являлся департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Сообщалось, что работы возобновляются по поручению президента Владимира Зеленского. Предполагается, что строительство головного корабля проекта, известного как "Владимир Великий", должно быть завершено в 2023 году. Стоимость его постройки составляет 7,7 млрд грн. Всего планируется построить четыре таких корвета.

Этот проект имеет богатую историю. Новейший украинский корвет — это перспективный многоцелевой боевой корабль, разработанный николаевским государственным предприятием "Опытно-проектный центр кораблестроения" для Военно-морских сил Украины. Работа над проектом была завершена еще в 2008 году, а строительство "Владимира Великого" началось в 2011 году, в Николаеве, на "Черноморском судостроительном заводе" (ЧСЗ).

Планы были довольно амбициозные. Так, первый корабль предполагалось спустить на воду еще в 2012 году, к 2021-му флот должен был иметь 4 таких корвета, а к 2026 году — уже 10—12.

Образ корвета

Будущий корабль должен был иметь экипаж в 108 человек. Корвет обладал бы водоизмещением в 2500 тонн, автономностью до 30 суток и дальностью плавания до 4000 миль (около 7,4 тыс. км). При этом он смог бы развивать скорость в 32 узла (около 60 км/ч).

Новейший украинский корвет предполагалось вооружить итальянской 76,2-мм автоматической корабельной пушкой Super Rapid производства компании OTO Melara со скорострельностью до 85 выстрелов в минуту; спаренной 35-мм корабельной зенитной установкой производства швейцарской компании Oerlikon и торпедами MU90, которые делает европейский оружейный консорциум EuroTorp.

Также корвет должен был получить 16 зенитных ракет типа Aster-15, восемь мощных французских противокорабельных ракет Exocet с дальностью действия до 180 км.

Силовую установку, системы связи, управления и радиолокационное оборудование на корвете планировалось установить украинского производства. Дополнительным средством поражения должен был служить боевой противолодочный вертолет, для которого на палубе предусматривалась специальная площадка.

В целом корвет проекта 58250 был бы опасен практически для всех целей, которые могли бы встретиться ему в море. За размеры и огневую мощь некоторые эксперты отнесли украинский корвет к категории малых фрегатов.

Планы и реальность

Планы планами, а вот реальность оказалась несколько иной. На дворе вторая половина 2019 года, но до завершения строительства головного корабля все еще очень далеко. Общая готовность объекта оценивается всего в 17%, а корпус корвета собран на 80%.

"Артустановка готова, турбина лежит в Николаеве, дизели для энергосистемы готовы в США", — так оценивал состояние корабля в августе 2016 года командующий ВМСУ Игорь Воронченко.

Задержка пояснялась как отсутствием финансирования, так и началом российской военной агрессии в 2014 году, когда приоритеты сместились в пользу развития сухопутных сил. Да и с количеством корветов, как видим, планы пришлось подкорректировать. Теперь речь идет уже не о 10—12, а всего о 4 кораблях. Кроме того, "Черноморский судостроительный завод" обанкротился в июле 2018 года.

Ко всему прочему, потеряв в связи с аннексией Крыма до 75% боевых кораблей, высшее военно-политическое руководство выдвинуло новую стратегию развития Военно-морских сил. В 2016 году было объявлено о создании в Украине так называемого москитного флота, основой которого должны были служить до 30 малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза", ракетных катеров "Лань", вооруженных противокорабельными ракетами "Нептун" украинской разработки, а также десантно-штурмовые катера "Кентавр". Назывались и сроки завершения строительства этих 30 кораблей — до 2020 года.

Предполагалось, что десятки катеров смогут атаковать большого противника по принципу "волчьей стаи".

Но по состоянию на вторую половину 2019 года до планки в 30 кораблей пока еще очень далеко. Например, в распоряжении ВМСУ пока нет ни одной "Лани" (ПКР "Нептун" испытывается в наземном варианте), имеются всего лишь два "Кентавра" (еще два готовятся к государственным испытаниям) и шесть МБАК "Гюрза" (ожидается прибытие еще одного). При этом две "Гюрзы" — бронекатера "Никополь" и "Бердянск" — захвачены российскими пограничниками во время печально известного инцидента 25 ноября 2018 года. Сроки возвращения обоих катеров пока неизвестны.

К слову, инцидент 25 ноября 2018 года породил сомнения в эффективности "москитного флота". Ведь "Никополь" и "Бердянск" (а с ними за компанию и рейдовый буксир "Яны Капу") были захвачены с применением оружия даже не кораблями ВМФ РФ, а пограничными "сторожевиками". Бывший командующий ВМСУ вице-адмирал Сергей Гайдук в одном из своих интервью заявил, что эффективность "москитного флота" с точки зрения возможности противодействия авиационным и ракетным ударам "практически равна нулю".

"За пять лет РФ наполнила Черноморский флот и подводными лодками, и надводными кораблями и авиацией, способной нести крылатые ракеты. Этот же период Россия посвятила не только накоплению носителей крылатых ракет, но также их боевому применению, в том числе в рамках сирийского конфликта", — уточнил Гайдук.

Заграница нам поможет

Поэтому от корвета отказываться было нельзя. О проекте 58250 старались не забывать. В 2017 году сроки завершения программы строительства 4 кораблей отодвинули до 2028 года, а "Владимира Великого" решили спустить на воду в 2022 году. Было вдвое увеличено и финансирование программы — с 16 до 32 млрд грн. Однако деньги так и не поступили.

В июле 2019 года тогдашний министр обороны Степан Полторак предложил Владимиру Зеленскому перенести строительство корвета с ЧСЗ на "Николаевский судостроительный завод".

Министр сообщил, что украинским кораблем заинтересовался иностранный заказчик.

"...Мы готовим меморандум о сотрудничестве с нашим партнером, который готов вложить в это деньги. Но производство останется в Украине", — уточнил Полторак, подтвердив, что Украине нужно именно четыре таких корабля.

О том, что реанимация проекта "корвет" произойдет благодаря зарубежным вливаниям, подтвердил и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. По его словам, речь идет о "мощном зарубежном партнере, который закупит целую серию таких кораблей". Причем в случае такой реанимации корабль будет вооружен уже не французскими ПКР Exocet, а украинскими "Нептунами".

"Ведь мы уже сделали существенный прогресс в создании собственного образца и начали подготовку собственных офицеров", — пояснил Згурец.

Военный эксперт Михаил Жирохов предположил, что корвет с 4—5 катерами типа "Лань" образует "кочующую" группу, которая будет действовать против вражеского флота под прикрытием береговых комплексов противокорабельных ракет "Нептун". А 4 таких корвета вместе с "Ланями" могли бы образовать ударное ядро, способное как минимум умерить наступательный пыл противника и прикрыть береговую линию от высадки десанта.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как реформируют украинский флот к 2035 году. В Украине разрабатывают стратегию развития ВМС до 2035 года. Одно из направлений – концепция так называемого москитного флота, состоящего из большого количества маленьких, но хорошо вооруженных катеров.

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