Влияние "воров в законе" на Украину преувеличено – экс-глава пенитенциарной службы

«Генералы» преступного мира могут без проблем руководить процесами и из тюрьмы

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Новый законопроект президента Владимира Зеленского о "ворах в законе", предусматривающий внедрение в Украине грузинского сценария борьбы с криминалитетом, сам по себе будет недостаточным. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький.

"Никто уже не помнит, но чтобы этот процесс не оказался "неформальным", в Грузии была построена специальная тюрьма, где "воры в законе" были изолированы от внешнего мира. Выходит, вора не просто нужно поймать, дать ему срок и забыть об этом. Сейчас в Украине нет ни одного СИЗО или исправительной колонии, в которых был бы правопорядок. Если такого человека туда поместить, это будет только плюс к его "воровской карме" – он сможет все равно свободно влиять там на процессы, руководить преступными группировками, находящимися на свободе, решать вопросы по коррумпированию сотрудников и так далее", – сказал он.

Старенький уверяет, что влияние воров в законе на страну и экономику преувеличено. По его словам, они, конечно, имеют определенный вес в обществе, но это не основная проблема.

"В Украине таких людей около десятка. Остальные – приезжают, например, из Грузии, группой в пять человек, грабят квартиры и через месяц уезжают. Также приезжают условные "переговорщики" из России, которые занимаются распределением сфер влияния в международном наркотрафике. Постоянно действующих в Украине все знают. И если их посадить, они будут руководить процессами из колонии. При уровне коррумпированности судов, прокуроров, пенитенциарных служащих, думаю, в этом у них проблем не будет", – объяснил экс-глава пенитенциарной службы.

Больше об этом читайте в материале "Власть против "воров в законе": подходит ли Украине грузинский рецепт".

Как сообщали новости "Сегодня", еще в 2018 году на тот момент заместитель главы Нацполиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин рассказывал, что в Украине находятся до 40 "воров в законе" и к некоторым на прием ходят депутаты. По его словам, организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе, и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ РФ.

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Видео: ГУ НП Киева

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