Вместе с жарой придут летние грозы: синоптики уточнили прогноз

Знойная погода, которая вернется в Украину уже в ближайшие дни, принесет с собой новую волну грозовых дождей

Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Погода в Украине в течение ближайших пяти дней снова станет по-летнему жаркой. Но после двух дней сухого зноя придут дожди и грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в пятницу, 19 июля, по всей территории Украины прогнозируется сухая и солнечная погода с переменной облачностью. Горячий атмосферный фронт зайдет в Украину с юго-востока, и в тех регионах страны температура воздуха поднимется до +30. В остальных регионах будет до +25-27 градусов.

В субботу, 20 июля, грозовые временные дожди прогнозируют на западе Украины. На остальной территории без осадков и солнечно. А температура воздуха будет на уровне предыдущего дня по всей Украине.

В воскресенье, 21 июля, погода будет схожей с предыдущим днем. Но потеплеет еще на 2-3 градуса и в даже в центральных и северных областях местами будет до +29.

Уже в понедельник, 22 июля, грозовые дожди с запада продвинутся вглубь страны и накроют Волынь и половину центральных регионов. На остальной территории Украины без осадков. Температура воздуха на западе несколько снизится – до +23-25. На остальной территории будет все так же жарко – до +27-30.

Во вторник, 23 июля, конвективные грозовые дожди прогнозируют практически по всей Украине. Летний в течение трех дней испарит достаточно влаги, которая будет выпадать в виде кратковременных грозовых дождей. Но на температуру воздуха это сильно не повлияет. Прохладнее будет на западе и севере страны – до +25, на остальной территории – до +27-29, местами до +30 тепла.

Отметим, что из Украины уже ушло похолодание, за исключением ночей. Во второй половине июля и почти на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.

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