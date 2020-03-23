Вместо старших классов – лицеи, колледжи и профтехи: как изменится школа

/ Фото: Pixabay

Старой доброй школы, которую мы знаем, скоро не станет. После девятого класса ученики продолжат учиться в лицеях, которые заменят старшую школу. Это прописано в законе "О полном общем среднем образовании". Попасть в лицей будет не так просто. По закону, лицеи могут создавать только в городах с населением более 50 тыс. человек. Принимать в старшую школу будут по конкурсу. Изменения начнутся в 2024 году.

Сайт "Сегодня" выяснил, как изменится жизнь школьников.

Школьников разделят

Общеобразовательных школ практически не останется. Младшая, средняя и старшая школа будут учиться по отдельности. Средняя школа будет называться гимназией, а старшая – лицеем. Общеобразовательными останутся частные школы, спортивные и художественные лицеи. Закон еще допускает, что в гимназии смогут учиться школьники с 1 по 9 класс. Но не старшеклассники. Что касается опорных школ, то они будут только до девятого класса.

С лицеями все сложнее. Их будут создавать в городах с населением 50 тыс. человек и более. При этом в них должно набраться минимум четыре десятых класса.

Фото: facebook.com/zno.ukr.center

Может получиться так, что лицеи будут только в одном-двух городах на всю область. Например, в Черновицкой области только в Черновцах достаточно населения, чтобы открыть лицей. То же самое в Ровенской и Тернопольской областях. Предполагается, что учеников и учителей в лицеи будут возить автобусы. Для тех, кто живет далеко, при лицее будет общежитие.

Местные власти могут передать общеобразовательную школу в управление области. Как исключение, на ее базе могут создать лицей и при необходимости гимназию. Но это в крайних случаях, пояснили в Минобразования.

Какие школы будут начальными, какие гимназиями, а какие лицеями – должны решить местные советы до 1 сентября 2024 года.

"У собственников общеобразовательных школ достаточно времени в течение "переходного" периода, чтобы проанализировать сеть учебных заведений, учесть демографические показатели, миграционные процессы на определенной территории, связанные в том числе с активной застройкой территории, спланировать эффективную, доступную и способную сеть начальных школ и гимназий и закрепить за ними территорию обслуживания, а также согласовать на уровне области сеть лицеев", – прокомментировали в Министерстве образования и науки.

Читайте также: Контрактники недоплачивают: Минобразования повысит стоимость обучения в вузах

Вместе со школьным образованием – профессия

Лицеи будут двух типов: академические и профессиональные. Принимать в старшие классы будут по конкурсу, если желающих будет много. По закону в одном классе сможет учиться до 30 учеников.

В академических лицеях будут углубленно изучать отдельные предметы. Профессиональные лицеи ориентированы на рынок труда и ученики параллельно со школьной программой получат простую профессию. Как после академического, так и после профессионального лицея ученик имеет одинаковое право поступить в университет.

"Идея такая, чтобы кроме полного среднего образования ученик получил профессию. Профессий несколько тысяч, и каким будут обучать — это вопрос, который еще дискутируется", – прокомментировал Владимир Багрушин, эксперт по вопросам образования Реанимационного пакета реформ, член Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования.

После девятого класса ученики могут пойти в профтехи или колледжи, где тоже могут получить и полное общее образование, и специальность.

Только так образование может стать качественнее, считает Николай Скиба, руководитель направления "Образование" Украинского института будущего. Между школами в селах и городах большой разрыв. В сельских школах не хватает ресурсов и квалифицированных кадров. Международное исследование качества образования PISAпо Украине показало, что ученики сельских школ отстают в своих знаниях от сверстников в городах на 2,5-3 года. В профильной старшей школе можно сконцентрировать больше ресурсов: материального обеспечения и квалифицированных педагогов. Сейчас они распылены по очень большой сети общеобразовательных школ. В результате в каждой школе чего-то не хватает.

"Полное среднее образование не станет менее доступным. Оно станет качественней. Когда мы выведем старшую школу в лицей, то получим равные условия обучения для всех учеников", – прокомментировал Скиба.

Все решения об оптимизации сети учебных заведений принимают местные власти. Важно, чтобы они изучили демографические данные, чтобы правильно составить планы оптимизации сети школ, говорит Светлана Олексюк, директор школы I-III степеней №5 Печерского района Киева.

"Гимназии должны стать большими и опорными школами для допрофильной подготовки с качественным образованием. В них должны сосредоточиться материальные ресурсы, профессиональная работа учителей. Но параллельно надо думать о профессиональных, академических лицеях. На сегодня главный вызов — скорость, с которой это делается. Решения зависят от органов власти, местных громад. Нужны решения, которые будут приниматься не на эмоциях, а на прогнозировании ситуации. Именно местные громады должны изучать демографичесие данные и делать планы оптимизации сети школ. Это должно привести к высокому качеству образования через несколько лет. То есть нужно качественное планирование громадами, повышение квалификации педагогов, которые будут работать в старших школах. И третье – материальное оснащение школ, чтобы оптимизация имела смысл", – рассказала Светалана Олексюк.

Профильные лицеи помогут решить еще одну проблему — нехватку рабочих рук. Выпускник лицея может попробовать себя на рынке труда, прежде чем поступать в высшее учебное заведение. Тем более, у него будет уже профессия. Такая практика есть во других странах. Например, в США выпускники школ часто сначала пробуют заработать первые деньги, ищут себя. Затем уже осознано поступают в вузы, отмечает Оксана Потапова, консультант по саморазвитию.

"Думаю, профильная школа поможет попробовать себя в какой-то профессии, прежде чем поступать в университет. Большинство абитуриентов поступают на "трендовые" специальности. Это часто необдуманный выбор, навеянный представлениями о профессии из фильмов, сериалов. И эти представления кардинально расходятся с реальностью. Из-за этого мы имеем большой процент выпускников, которые не работают по специальности", – говорит Потапова.

Читайте также: Стоимость высшего образования в Украине занижена в три раза – эксперт

Помимо разделения школ закон "О полном среднем образовании" вводит для школьников академическую добропорядочность. За списывание ученика могут оставить заново проходить предмет. В законе также прописано больше надбавок к зарплате учителей. А с учителями-пенсионерами школы будут заключать краткосрочные контракты.

Позволит ли оптимизация школ повысить качество образования, смотрите в сюжете "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама