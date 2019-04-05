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Вместо теста на IQ – сдали мочу: соцсети отреагировали на анализы Порошенко и Зеленского

Сегодня, 13:12

Никогда еще баночка для анализов не играла такую важную роль для страны, отмечают украинцы

Фото: AFP
Вместо теста на IQ – сдали мочу: соцсети отреагировали на анализы Порошенко и Зеленского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/72a/648/5ca72a648d7d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/72a/648/5ca72a648d7d6.jpg Украина Никогда еще баночка для анализов не играла такую важную роль для страны, отмечают украинцы

В пятницу, 5 апреля, кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдавали медицинские анализы на наличие в организме алкоголя и наркотических препаратов. За этим пристально следило и общество.

Политическими дискуссиями уже вряд ли кого-то привлечешь к экранам телеканалов, но вот необычное действо в виде сдачи анализов кандидатами в президенты вызвало необычайный интерес среди украинцев. Соцсети просто взорвались всевозможными реакциями.

Некоторые пользователи сети удивились, что вместо прохождения теста на IQ, кандидаты решили сдать мочу.

"Никогда еще баночка для анализов не играла такую важную роль для страны", – пишут в сети.

А в России тоже заинтересовались в такой практике, чтоб и их лидер Владимир Путин сдал анализы и подтвердил, что не сидит на транквилизаторах.

Напомним, вчера, 4 апреля, внештатный советник и спикер президентского штаба Олег Медведев сообщал, что Порошенко согласился на условия Зеленского. Он надеялся, что и его оппонент придет на "Олимпийский". "В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 09:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков".

Однако, как сегодня стало известно, Зеленский сдал анализы в одной из частных клиник Киева. При этом заявил, что никто не знает о лаборатории на НСК "Олимпийском".

А вот глава государства сдал медицинские тесты в лаборатории стадиона. Позже стало известно из результатов экспресс-теста, что в крови у гаранта не обнаружено психоактивных веществ. Читайте подробней о том, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.


Видео: Reuters

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Тег Порошенко, Зеленский, соцсети, анализы

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