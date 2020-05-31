Вместо жары и солнца – ливни и прохлада: первые дни лета удивят погодой

Завтра в Украину придет календарное лето, вот только погоду летней не назовешь – в первые дни дожди с грозами и невысокая температура воздуха, местами будет всего 12 градусов днем, а ночью будет опускаться до +5. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в понедельник, 1 июня, по всей территории страны дожди, на юге и востоке с грозами. В центральных (в том числе в Киеве), северных и западных областях температура воздуха днем 14-16 градусов, на юге и востоке 20-22 тепла. Ночью в Украине 8-12 градусов.

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Во вторник, 2 июня, немного похолодает в ряде западных областей до 12-14 градусов (только на Закарпатье до +18). На востоке и юге тоже на пару градусов спадет температура до 17-19, в Одесской области 15-17. Ночью 4-8 градусов на западе и до +14 на юге. Везде дожди. В Киеве 14-16 градусов днем и тоже мокро.

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В среду, 3 июня, температура воздуха удержится примерно на уровне вторника, а осадки прекратятся в Одесской и Закарпатской областях. А так везде продолжатся дожди с грозами.

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Отметим, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра. Улицы городов превращались в реки, некоторые населенные пункты оставались без света. Смотрите фото и видео, как Киев затопило из-за сильного дождя.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущее: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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