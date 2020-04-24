VMISKE: новый уровень сервиса для ваших любимцев

Ваше животное проголодалось, а еда не вовремя закончилась? Никаких проблем: оформляете заказ и через несколько минут корм уже VMISKE! Рассказываем о новаторском подходе от киевского интернет-магазина зоотоваров.

Занятость отнюдь не снижает ответственности хозяев домашних животных. Сколько бы у вас ни было неотложных дел, комфорт и здоровье любимцев зависят исключительно от вас — животные должны получать уход и питание тогда, когда у них возникает необходимость, а не когда вы освободитесь. Основатели интернет-магазина VMISKE знают это лучше многих.

Светлана и Виктор Манушко — владельцы магазина — уже более 15 лет держат дома породистых животных. Идея проекта родилась из собственных потребностей и пожеланий — супруги стремились создать сервис, которым хотелось бы пользоваться самим. Сейчас VMISKE — не просто интернет-магазин, а мощная структура, которая предоставляет клиентам уникальные преимущества.

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VMISKE — первый украинский магазин товаров для животных, который имеет собственное мобильное приложение. С его помощью можно быстро найти нужный товар, оформить и оплатить заказ, связаться с консультантами. Приложение доступно для IOS и Android.

Не каждый хозяин имеет достаточно времени, чтобы изучать ассортимент магазинов, сидя за компьютером — в гуще повседневных дел свободная минутка может выпасть только в пути. При этом большинство интернет-магазинов плохо приспособлены для работы через браузер смартфона, и именно поэтому было решено создать приложение VMISKE с максимально удобным интерфейсом.

Ночная доставка

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Обычно о корме для животных мы вспоминаем вечером, когда голодные пушистики встречают нас после работы. Ближайшие зоомаркеты зачастую уже закрыты, а доставку из интернет-магазина нужно ждать по крайней мере до утра. Менеджеры VMISKE решили эту проблему: успев оформить заказ до 21:00, человек получает нужный товар до 02:00 благодаря быстрой ночной курьерской доставке.

Амбар

В любых делах эффективнее планировать все заранее и просто придерживаться курса, а не обдумывать с нуля каждый шаг. Именно для этого у проекта VMISKE есть уникальный сервис Амбар: клиент может совершать заказ раз в несколько месяцев или в год, и заранее "складывать" в виртуальный Амбар все необходимые товары, а также выбирать удобный индивидуальный график поставок.

Кроме того, что эта услуга упрощает жизнь, она помогает справиться еще с двумя "зайцами". Вместо того, чтобы хранить всю продукцию дома и беспокоиться о ее свежести, клиент с каждой доставкой получает максимально свежую продукцию.

При использовании Амбара можно забыть и о повышении цен: пока осуществляются запланированные доставки, стоимость продукции остается неизменной с момента оформления заказа, даже при изменении курса валют.

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Изменить запланированный срок или периодичность поставок, а также обновить список товаров в Амбаре можно в любой момент, воспользовавшись кабинетом на сайте VMISKE или мобильным приложением.

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Стая

Реферальная программа лояльности для постоянных клиентов позволяет экономить. Клиент может пригласить друга в магазин VMISKE и получить 5% от стоимости его заказа на свой бонусный счет. Особенно удобно это предложение для владельцев питомников и их покупателей — для каждой стаи действует своя система скидок и уникальные акционные предложения.

Онлайн-консультация специалиста

На сайте VMISKE консультации предоставляют не просто менеджеры, а квалифицированные ветеринары. Поэтому клиенты всегда могут получить всю необходимую информацию о кормлении своих любимцев, уходе, профилактике или лечении.

Чтобы собрать и систематизировать всю информацию, которая может понадобиться хозяевам животных, была создана pet-энциклопедию VMISKE на YouTube. На канале собраны полезные видео об уходе за домашними любимцами, воспитании, здоровье и тому подобном. Канал постоянно пополняется свежим актуальным контентом.

Проект VMISKE открыт к сотрудничеству!

Каналы связи:

E-mail: info@vmiske.ua

Телефоны: +38 (044) 390 41 00

+38 (067) 006 55 11

Сайт: https://vmiske.ua/

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Мобильное приложение VMISKE можно загрузить по ссылке: https://onelink.to/ctueay

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