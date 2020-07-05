ВМС примут на вооружение комплексы "Нептун" в 2021 году: где разместят

Новый украинский ракетный комплекс "Нептун", который вооружен крылатыми ракетами, может стать на вооружение Военно-морских сил Украины уже в 2021 году. Два комплекса "Нептун" планируют разместить на побережье Черного моря, еще один – на побережье Азовского моря.



Об этом заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа в интервью Радио Свобода.

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"По вопросу "когда", думаю, в следующем году. А о "сколько", отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два – на Черном море, один – на Азовском", – отметил он.

По словам командующего, испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас – получить "Нептуны" как можно скорее и грамотно их применять.

Напомним, недавно Украина провела успешные финальные испытания "Нептуна" и готова теперь производить его для армии.

В свою очередь, генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростелев рассказал, что собой представляет новый украинский ракетный комплекс, который вооружен крылатыми ракетами.

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Также смотрите уникальное видео, как "Нептун" попадает в цель в море:

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