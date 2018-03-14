Внешняя политика США станет более непредсказуемой и опасной – Карпентер

Сегодня, 12:56

У Майка Помпео будут ненадежные отношения с ключевыми назначенцами Тиллерсона и с министром обороны Мэттисом, с которым Тиллерсон подружился

Майк Помпео более лоялен Трампу, чем Тиллерсон. Фото: twitter.com/RT_America
Майк Помпео более лоялен Трампу, чем Тиллерсон. Фото: twitter.com/RT_America

После назначения директора ЦРУ Майка Помпео госсекретарем внешняя политика США станет более непредсказуемой, разрозненной  и опасной. Что касается России, Помпео критиковал агрессивное поведение Москвы, но он, прежде всего, проявляет лояльность Трампу – это общая характеристика многих республиканцев в Конгрессе. Это, скорее всего, ослабит его "ястребиное" отношение к России. Об этом сайту "Сегодня" сказал советник бывшего вице-президента Майк Карпентер.

"Старт работы Майка Помпео будет, скорее всего, сложным, поскольку привнесет в свою работу личные интересы (он уже продемонстрировал готовность приукрасить действительность по личным причинам, политизируя выводы расследования о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году). У него также будут ненадежные отношения с ключевыми назначенцами Тиллерсона и более отдаленные отношения с министром обороны Мэттисом, с которым Тиллерсон подружился", – считает Майк Карпентер.

Что же касается Рекса Тиллерсона, его пребывание в Госдепе отличалось исключительно низким уровнем лидерства, особенно с точки зрения мобилизации персонала вокруг главной миссии и цели.

"Моральный дух еще никогда не был настолько низок. Но все же инстинкты Тиллерсона во внешней политике в основном соответствовали линии республиканского истеблишмента. А это значит, что он часто не соглашался с президентом по таким ключевым вопросам, как Россия, Иран и Северная Корея. В этом смысле он был устойчивым к влиянию", – подытожил Майк Карпентер.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп отправил в отставку Рекса Тиллерсона, назначив на его место главу ЦРУ Майка Помпео.

Объясняя свое кадровое решение, хозяин Белого дома ответил, что с директором ЦРУ работает давно, что их отношения очень хорошие и они на одной волне – а это именно то, что нужно от госсекретаря. "Я думаю, что Тиллерсон будет очень счастливым. У нас были разногласия. Взять хотя бы иранское соглашение: я считаю, что оно ужасное, а он думал, что оно нормальное. И я хотел или разорвать его, или сделать что-то… А с Майком у нас с самого начала очень хорошая химия", – подытожил Трамп.

В ЦРУ Майка Помпео впервые в американской истории сменила женщина – замглавы Центрального разведуправления Джини Гаспел.
ЦРУ, Трамп, Госдепартамент США, Тиллерсон, помпео

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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