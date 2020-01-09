Внезапная вспышка и горящие обломки: появилось новое видео падения самолета МАУ

На кадрах видно, что самолет загорелся еще до падения на землю

/ Фото: Reuters

В Сеть попало видео, на котором запечатлено падение самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране. Момент трагедии попал в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, что самолет загорелся еще до падения на землю: в темноте внезапно вспыхивает свет, а затем по улице, рядом с домами, разлетаются горящие обломки.

Отметим, что Организация гражданской авиации Ирана уже опубликовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы.

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В документ сообщается, что в момент крушения самолет возвращался в аэропорт.

Следователи отметили, что самолет был охвачен огнем, прежде чем упал. По их словам, авария вызвала сильный взрыв, когда самолет упал на землю, вероятно, потому, что самолет был полностью заправлен топливом для полета в Киев.

Следователи отметили, что оба так называемых "черных ящика" были найдены, однако они получили повреждения, поэтому часть записей на них потеряна.

Ранее власти Ирана заявляли, что не собираются передавать компании Boeing "черные ящики" с разбившегося самолета.

Напомним, пассажирский самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), совершавший рейс PS 752 Тегеран – Киев, потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. Не выжил никто из находившихся на борту 176 человек. Уже опубликован полный список пассажиров от МАУ.

Видео: Reuters

Детали узнавайте на сайте "Сегодня" – В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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