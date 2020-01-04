ВНО 2020: к чему готовиться выпускникам школ

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Внешнее независимое оценивание (ВНО, в разговорной речи чаще употребляется украинская аббревиатура ЗНО) придется сдавать не только выпускникам школ. Тестирование будут проходить также студенты колледжей и профтехучилищ. Результаты оценивания также попадут в свидетельство об общем среднем образовании вместо результатов госэкзаменов.

Какие предметы сдавать обязательно

В 2020 году можно зарегистрироваться на ВНО на четыре предмета. На тестирование вынесено 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

Кроме выпускников школ тестирование придется проходить студентам профтехов и колледжей, которые завершат получение общего среднего образования – обычно после первого курса. Результаты ВНО по трем предметам будут зачтены как госэкзамены. Им обязательно нужно сдавать:

украинский язык и литературу;

математику или историю Украины (на выбор);

третий предмет на выбор (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, иностранный язык).

К слову, иностранный язык будет двухуровневый: на уровне стандарта и профильном – для тех, кто изучает язык углубленно.

Проверить свои знания можно на пробном ВНО. Регистрация на тестирование началась 3 января и продолжится до 24 января. Уже 21 марта ученики смогут сдать пробный тест по украинскому языку и литературе, а 28 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам. В день проведения пробного тестирования зарегистрированный участник может сдать тест только по одному предмету. Пробное тестирование – платное. В 2020 году стоимость сдачи одного пробного теста будет составлять от 138 до 150 грн в зависимости от региона проживания участника.

Даты ВНО

Регистрация на основное ВНО начнется 3 февраля и будет продолжатся по 24 марта 2020 года. А до 30 апреля участники тестирования смогут загрузить в своих электронных кабинетах пропуски на ВНО, где будет указано время и место проведения тестирований.

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Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая с математики и завершится 15 июня тестированием по химии. ВНО по украинскому языку и литературе пройдет 26 мая, по физике – 28 мая, по испанскому, немецкому, французскому – 1 июня, по английскому языку – 2 июня, по истории Украины – 4 июня, по биологии – 9 июня, по географии – 11 июня.

/ Фото: Александр Яремчук

Результаты внешнего тестирования по математике и физике объявят не позднее 12 июня; по украинскому языку и литературе, иностранным языкам и истории Украины – не позднее 20 июня; по биологии, географии и химии – не позднее 24 июня.

Стоит отметить, что для поступления в вузы в 2020 году подойдут сертификаты ВНО за 2017, 2018, 2019 и 2020 годы. А вот по иностранному языку только сертификаты 2018-2020 гг. В этом году минимальный проходной балл на бюджет – 125. На специальности "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Фармация, промышленная фармация" – 150. На медицинские специальности нужно будет набрать не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам.

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Список произведений на ВНО по украинскому языку и литературе изменили

Читать по украинской литературе придется меньше. Минобразования изменило список произведений, которые надо прочесть обязательно: убрали 14 и добавили 11 произведений. В частности, в программу по украинскому языку и литературе добавили: "Захар Беркут" Ивана Франко, "Камінний хрест" Василия Стефаника, "Valse mélancolique" Ольги Кобылянской, "В теплі дні збору винограду…" Максима Рыльского, "Майстер корабля" Юрия Яновского, "Лебеді материнства" Василия Симоненко, "Наша мова" Василия Голобородько, "Модри камінь" Олеся Гончара, "Господи, гніву пречистого…" Василия Стуса, "Два кольори" Дмитрия Павличко, "Уривок з поеми" Маланюка. Из произведения "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного в программу ВНО включены только первая и четвертая часть.

/ Фото: Анастасия Искрицкая

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Вместе с тем, исключены: афоризмы Григория Сковороды, "Маруся" Григория Квитки-Основьяненко, "Гайдамаки" Тараса Шевченко, "Гимн" Ивана Франко, "Земля" Ольги Кобылянской, "Молюсь і вірю. Вітер грає..." Максима Рыльского, "Київ – традиція" Николая Зерова, "Дитинство" Юрий Яновского, "Україна в огні" Александра Довженко, "Залізний острів" Олеся Гончара, "Як добре те, що смерті не боюсь я" и "О земле втрачена, явися..." Василия Стуса, "Українське альфреско" Лины Костенко, "Стилет чи стилос?" Евгения Маланюка.

Математика станет обязательной

Существенные изменения ожидаются в 2021 году. Министерство образования уже обнародовало подробности.

Тесты по украинскому языку и математике станут двухуровневыми. Базовый уровень – украинский язык как государственный и углубленное изучение – украинский язык и литература.

Математика станет обязательной и также будет состоять из двух уровней: первый базовый, второй – для тех, кто изучал предмет углубленно.

Третьим обязательным предметом станет история Украины или английский язык, на выбор абитуриента. Также можно будет сдать на выбор дополнительный предмет.

С 2021 года математика в формате тестирования будет обязательной для выпускников четвертых и девятых классов, 11 (12) класса, студентов колледжей и профтехов, которые ранее не получили аттестат после 11 класса.

Напомним, ранее мы рассказывали, что по результатам международного исследования PISА, в котором Украина впервые приняла участие, оказалось, что уровень знаний украинских подростков ниже, чем в среднем за рубежом.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский встретился с детьми и обсудил с ними, каким должно быть образование в Украине. Сам он считает, что обучение должно быть более быстрым.

Видео: president.gov.ua

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