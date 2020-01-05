ВНО-2021: стали известны главные изменения

Со следующего года тесты по украинскому языку и математике станут двухуровневыми

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В 2021 году украинских учащихся, получающих среднее образование в школах, профтехучилищах или колледжах, и желающих пройти тесты внешнего независимого оценивания , ожидают существенные изменения. Министерство образования уже обнародовало подробности, о которых идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Тесты по украинскому языку и математике станут двухуровневыми. Базовый уровень – украинский язык как государственный и углубленное изучение – украинский язык и литература.

Математика станет обязательной и также будет состоять из двух уровней: первый базовый, второй – для тех, кто изучал предмет углубленно.

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Третьим обязательным предметом станет история Украины или английский язык , на выбор абитуриента. Также можно будет сдать на выбор дополнительный предмет.

С 2021 года математика в формате тестирования будет обязательной для выпускников четвертых и девятых классов, 11-го (12-го) класса, студентов колледжей и профтехов, которые ранее не получили аттестат после 11 класса.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "ВНО 2020: к чему готовиться выпускникам школ" .

Напомним, ранее сообщалось, что поменялось в украинском образовании в 2019 году .

А тем временем напомним, как предприимчивые школьники в Днепропетровской области зарабатывают на мусоре:

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