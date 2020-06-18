Українська
$ 26,78
30,07
  1. Последние новости Украины

ВНО будет безопасным, если ситуация с коронавирусом не подкачает – Ляшко

18 июня, 21:14

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Учителя уже соскучились за детьми

Главный санитарно-эпидемиологический врач Украины и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что в одном из пунктов тестирования Житомира готовность к проведению ВНО – 100%. Ведь ранее Рада приняла решение о ВНО и итоговой аттестации для украинских школьников.

Реклама

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, все маршруты учеников проработаны, на входах стоят антисептики, детям будут выдавать маски, в кабинетах распланировано размещения учащихся с соблюдением дистанция в 1,2 м.

"Учителя уже соскучились за детьми, ждут, готовятся. Подискутировали, о целесообразности надевать маски непосредственно во время прохождения ВНО в аудитории. Приятная эмоциональная разрядка с положительно настроенными учителями", – заявил Ляшко.

В тренде
Ляшко назвал причину резкого всплеска коронавируса в Украине
Реклама

Он подчеркнул, что ВНО будет безопасным.

"Главное, чтобы эпидситуация сделала свое. А чтобы не подкачала, что надо? Правильно: маска, дистанция, чистые руки", – резюмировал Ляшко.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль дал четкий ответ, будет ли в Украине ВНО в этом году.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

безопасность тестирование карантин экзамен коронавирус ВНО Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Загорает в колонии: появились фото Зайцевой из заключения
Загорает в колонии: появились фото Зайцевой из заключенияУкраина
Ермак дал совет Зеленскому по второму президентскому сроку
Ермак дал совет Зеленскому по второму президентскому срокуПолитика
В Черновцах смягчили карантин: что разрешили
В Черновцах смягчили карантин: что разрешилиЗапад
Названа цена образования
Названа цена образования "по контракту" в 2020 годуЭкономика
Украина установила новый антирекорд по коронавирусу: более 800 зараженных за сутки
Украина установила новый антирекорд по коронавирусу: более 800 зараженных за суткиУкраина
Правительство торопит Раду с пенсионной реформой: названы причины
Правительство торопит Раду с пенсионной реформой: названы причиныЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять