ВНО будет безопасным, если ситуация с коронавирусом не подкачает – Ляшко

Учителя уже соскучились за детьми

Главный санитарно-эпидемиологический врач Украины и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что в одном из пунктов тестирования Житомира готовность к проведению ВНО – 100%. Ведь ранее Рада приняла решение о ВНО и итоговой аттестации для украинских школьников.

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Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, все маршруты учеников проработаны, на входах стоят антисептики, детям будут выдавать маски, в кабинетах распланировано размещения учащихся с соблюдением дистанция в 1,2 м.

"Учителя уже соскучились за детьми, ждут, готовятся. Подискутировали, о целесообразности надевать маски непосредственно во время прохождения ВНО в аудитории. Приятная эмоциональная разрядка с положительно настроенными учителями", – заявил Ляшко.

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Он подчеркнул, что ВНО будет безопасным.

"Главное, чтобы эпидситуация сделала свое. А чтобы не подкачала, что надо? Правильно: маска, дистанция, чистые руки", – резюмировал Ляшко.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль дал четкий ответ, будет ли в Украине ВНО в этом году.

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