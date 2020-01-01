ВНО для учителей и отмена школьной формы: что поменялось в образовании в 2019 году

Украинские подростки отстают в грамотности почти на год, - результаты исследования

/ Фото: Анастасия Искрицкая

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В 2019 году по программе Новой украинской школы начали учится вторые классы, а Украина впервые получила результаты международной оценки качества образования в стране.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные события в украинском образовании, которые произошли в прошедшем году.

Отмена собеседования в первый класс и школьной формы

Конкурсный набор детей в первый класс отменили. Теперь детей зачисляют в школу по месту их регистрации, независимо от того, специализированная эта школа или общеобразовательная. Выбрать другое учебное заведение можно, если есть свободные места – в таком случае возможен конкурс.

Кроме того, в июне 2019 года президент Владимир Зеленский отменил старый указ об обязательной школьной форме. Администрация школ теперь не имеет права заставлять учеников приходить на уроки только в форме.

Новая украинская школа

1 сентября 2018 года по всей Украине запустилась программа Новая украинская школа. Кроме введения 12-летнего обучения, меняется подход к образованию: вместо заучивания фактов детей учат навыкам. В 2019 году по программе НУШ пошел учиться уже второй класс. О результатах реформы можно будет судить через 11 лет, когда нынешние первоклассники станут выпускниками.

Фото "Сегодня"

Сайт "Сегодня" побывал на одном из уроков по программе НУШ в третьем классе. Это пилотный класс, который опережает реформу образования по стране на год. Уроки не обходятся без цифровых технологий, а домашнее задание дети получают по QR-коду. Учебниками на уроках не пользуются вообще. По сравнению с учениками прошлых лет эти дети лучше работают в команде, замечает учительница.

Первые два класса ученики учатся в игровой форме, чтобы адаптироваться к школе. В третьем начинается основной цикл обучения, а в четвертом детей ждет тестирование. Уроки в начальной школе интегрированы: во время украинского языка могут быть элементы математики и так далее.

Результаты PISA

В этом году Украина получила результаты PISA. Это международное оценивание качества образования, которое проводится в 80 странах мира. Украина приняла в нем участие впервые. PISA показывает результаты учебных достижений 15-летних подростков в чтении, математике и естественных дисциплинах. Показатели украинских подростков оказались ниже, чем средние для стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Средний балл украинских учеников по чтению 465,95, по математике – 453,12, по естественным дисциплинам – 468,99. А в странах ОЭСР показатели по чтению выше на 23 балла, по математике – на 39 баллов, и по естественным дисциплинам – на 22 балла.

Украинские подростки отстают в грамотности почти на год. По данным ОЭСР, 30 баллов соответствуют одному году обучения. Украину опережают Эстония, Польша, Венгрия и Беларусь. Показатели Грузии и Молдовы оказались ниже украинских.

Только 74,1% украинских подростков достигли базового уровня сформированности читательской грамотности, 64% – математической и 73,6% – естественно-научной.

В школах отменили аттестаты

Аттестат для выпускников школ отменили, вместо него ввели свидетельство о полном общем среднем образовании. Такое решение Минобразования приняло 6 марта 2019 года.

Украинские школьники с 2019 года получают после 4-го класса свидетельство о получении начального образования; после 9-го – свидетельство о получении базового среднего образования; а после завершения школы в 11-м (12-м) классе – свидетельство о получении полного общего среднего образования.

"Есть и ценностные вещи, которые также нужно учитывать. Еще с советских времен мы имеем аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в РФ, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена", – пояснила Лилия Гриневич, которая на то время занимала должность министра образования.

В Украине появился омбудсмен по образованию

Кабинет министров Украины утвердил первого в стране образовательного омбудсмена – данная должность появилась в Украине в рамках образовательной реформы. Им стал директор одной из киевских школ Сергей Горбачев. Горбачев будет будет заниматься защитой прав украинцев на образование, а также педагогических и научных работников.

Омбудсмен по образованию занимается правами человека на качественное и доступное образование. Он принимает жалобы и занимается решением проблем, связанных с нарушением права на образование.

Сеть опорных школ

Сейчас в Украине создана сеть из 840 опорных школ, а вообще их должно быть более 2100. Это "главные" школы в громадах, которые должны улучшить качество образования в селах. Процесс их создания продолжается. Примерно 200 из этих новых учебных заведений не отвечают требованиям, признается замминистра образования Любомира Мандзий. Это связано с тем, что в 2016 году, когда опорные школы только начали создавать, не было четких критериев.

/ Фото: AFP

"Мы попробуем вместе с органами местного самоуправления упорядочить эту сеть. В каждой объединенной территориальной громаде должна быть опорная школа, где дети смогут получить качественное образование; которая будет оборудована современными кабинетами, где будет соответствующий педагогический состав, и которая дает качественные результаты образования. По нормативным документам другие школы будут начальными. Они будут филиалами опорной школы", – прокомментировала Любомира Мандзий.

Первое "ВНО для учителей"

31 октября в Украине впервые прошла сертификация учителей – это своего рода ВНО для педагогов.

В эксперименте приняли участие 857 учителей начальной школы. По словам главы Государственной службы качества образования Руслана Гурака, успешно прошли тест 82% учителей-участников сертификации. Учителя, которые прошли сертификацию, должны получить ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада. Также успешное прохождение сертификации будет засчитываться как прохождение очередной аттестации педагогическим работником с присвоением ему следующей категории или подтверждением имеющейся высшей категории.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько Кабинет министров выделил на финансирование школ в 2020 году. Подробности в сюжете.

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