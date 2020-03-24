ВНО и коронавирус: в Минобразования сделали заявление

Уже на этой неделе Минобразования сообщит детали проведения вступительной кампании и ВНО

Министерство образования и науки не планирует отменять проведение в этом году Внешнего независимого оценивания из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра Егор Стадный.

"Коллеги, друзья, в этом году ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВИ, ЕФВВ при разных вариантах развития событий. Напоминаю, что ВНО – это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую", - написал он.

По его словам, уже на этой неделе Минобразования сообщит детали проведения вступительной кампании и ВНО.

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Как известно, регистрация на Внешнее независимое оценивание проходила с 3 до 24 марта 2020 года. А до 30 апреля участники тестирования смогут загрузить в своих электронных кабинетах пропуски на ВНО, где будет указано время и место проведения тестирований.

Напомним, с целью нераспространения коронавируса до 3 апреля в стране действует общенациональный карантин. В девяти регионах Украины объявлен режим чрезвычайной ситуации.

73 случая заболевания на COVID-19 обнаружили в Украине. За сутки – 26 новых инфицированных, 20 из них – в столице. Еще трое больных прибавилось на Прикарпатье. Первый случай заболевания зафиксировали в Черкасской области. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Более детально читайте в материале: Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 23 марта

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