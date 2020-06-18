ВНО отменили не для всех: кому придется сдавать тесты

Верховная Рада приняла президентский законопроект оботмене обязательной Государственной итоговой аттестации во время карантина. Однако, на самом деле, речь о том, что ВНО перестало быть обязательным, речь не идет, объясняет BBC Україна.

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Так, в законопроекте, который поддержало большинство депутатов, есть фраза: "соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию".

Формулировка "в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию" сбило многих с толку. Но на самом деле в законопроекте речь идет не о ВНО, а о Государственной итоговой аттестации (ГИА). Закон никак не влияет на обязательность прохождения ВНО выпускниками школ, которые в этом году хотят поступить в вуз, потому что ГИА и ВНО – это два разных экзамена.

Так, ГИА – это экзамен, который выпускники школ сдают, чтобы получить сертификат о среднем образовании. А ВНО – это экзамен, который выпускники сдают, чтобы иметь возможность поступить в вуз.

В предыдущие годы, если выпускник школы планировал получить высшее образование, то ему нужно было сдавать и ГИА, и ВНО. Если же он не планировал никуда поступать – то достаточно было сдать только ГИА.

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Путаницы в эту историю добавило то, что несколько лет назад ГИА и ВНО начали объединять. При этом, в какой-то момент власти ввели формат написания ГИА в форме ВНО. Это означает, что даже если выпускник школы не собирался поступать в вуз, он все равно мог сдать ВНО: писать весь тест было необязательно – нужно было написать только его часть (какую именно – зависит от предмета). Этой части было бы достаточно, чтобы получить сертификат о среднем образовании (то есть пройти ГИА), но недостаточно, чтобы поступить в вуз.

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Так что, суть одобренного законопроекта сводится к одному: из-за пандемии коронавируса проходить Государственную итоговую аттестацию (в том числе в форме ВНО) в этом году не обязательно – сертификат о среднем образовании все выпускники получат и без нее.

По большому счету, новый закон больше затронет тех школьников, которые поступать в вуз в этом году не планировали: чтобы получить сертификат о среднем образовании, им не придется проходить ГИА. Школы, как ожидается, выдадут своим выпускникам сертификаты о среднем образовании до конца июня. В приложениях к ним будет указано "Освобожден/ освобождена от ГИА".

А вот для тех, кто планирует получить высшее образование, закон мало что меняет: чтобы поступить в вуз, им в любом случае придется писать ВНО. Обязательно.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла закон, которым разрешается выпускникам школ в этом году не проходить государственную итоговую аттестацию. Законом устанавливается, что в связи с карантинными ограничениями выпускники школ в 2019-2020 учебном году освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

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Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что окончательно решение о проведении внешнего независимого оценивания с 25 июня будет принято 22 июня, он также назвал условия, при которых ВНО полностью отменят.

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