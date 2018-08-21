ВНО по математике может стать обязательным – Минобразования

Гриневич указала на то, что средний уровень преподавания математики в школах Украины низок

Министерство образования и науки Украины допускает рассмотрение возможности введения внешнего независимого оценивания (ВНО) по математике как обязательного, сообщила 21 августа глава ведомства Лилия Гриневич.

"Возможно мы будем рассматривать – сейчас есть дискуссия, увеличение количества обязательных предметов внешнего независимого оценивания, в том числе по математике", – рассказала Гриневич в ходе конференции "Новая украинская школа – старт реформы, участие громад".

В то же время, министр отметила, что такие изменения не будут приняты со следующего года, так как на подготовку к ним необходимо время.

"Но я вижу абсолютно взвешенную политическую обоснованность такого решения", – подчеркнула Гриневич.

Министр указала на то, что одним из приоритетов ведомства является повышение уровня преподавания математики на всех уровнях, поскольку в Украине есть очень хорошее, элитарное математическое образование, но средний уровень преподавания этот предмета низок.

"Если сравнить все предметы ВНО, то самое большое количество 200-баллников мы имеем по математике, и самое большое количество учеников, которые имеют самые плохие результаты, мы имеем именно по математике", – объяснила Гриневич.

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Напомним, по итогам тестов ВНО в 2018 выяснилось, что лучше всего у нас знают биологию, хуже всего — математику, а французский и испанский пришли сдавать единицы в масштабах страны, Журналисты "Сегодня" уже узнали, чем еще отличилось ВНО-2018.

Как известно, в 2018 году ВНО сдавали по трем из 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, география, биология, химия, физика, английский, испанский, немецкий и французский языки. Максимальные 200 баллов по результатам ВНО получили 210 выпускников: