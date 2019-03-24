Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Фото: Анастасия Искрицкая

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/50b/73e/5c950b73e18d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/50b/73e/5c950b73e18d8.jpg 2019-03-24T07:38:00+02:00 Украина Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Можно не готовиться, подумал я, посмотрев программу по украинскому языку и литературе перед регистрацией на пробное тестирование. Внешнее независимое оценивание я проходил семь лет назад, за это время никаких языковых реформ не было. Я больше переживал, что по литературе могут встретиться незнакомые произведения и писатели. Но, просмотрев список литературы, даже немного расстроился – ничего нового. Все осталось на своих местах: много Шевченко, "Кайдашева сім'я" Нечуй-Левицкого, "Ти знаєш, що ти – людина…" Василия Симоненко, "Тигролови" Багряного и так далее.

16 марта я отправился на пробное ВНО по украинскому языку и литературе без какой-либо подготовки.

"На настоящем ВНО такого не будет"

"Мы не можем вас пустить. Такие правила, и на пробном ВНО исключений нет. Будете внимательней на настоящем ВНО", – сказали парню, который потерял свое приглашение. Как он не указывал на свой паспорт и имя в списке, на тестирование выпускник не попал. В холле сразу зашуршали по карманам. Паспорт, приглашение, ручка – на всякий случай я тоже проверил, ничего ли не забыл.

Хотя я пришел в университет за 15 минут до начала тестирования, едва успел в аудиторию. Пока дошла очередь до проверки моего паспорта, до начала тестирования оставалось три минуты.



Фото: testportal.gov.ua

Кличко, Тягнибок, даже Янукович – в глаза сразу бросились старые агитационные плакаты, которыми была увешана аудитория. Чуть дальше уже висели советские и американские плакаты. На каждой парте – бумажная наклейка с именем, фамилией и номером приглашения. Как только я занял свое место, инструктор начала перечислять правила тестирования. Не вставать и не выходить без разрешения, отключить и отложить телефоны, не использовать другие устройствами, не разговаривать… Инструктаж, раздача тетрадей с заданиями и бланков ответов заняли 20 минут.

Наконец-то можно приступить к выполнению заданий. На все про все нам дали три часа, за это время надо ответить на 33 тестовых задания по украинскому языку, на 21 – по украинской литературе, а также написать сочинение. Но не успели мы начать, как открылись двери и двое мужчин объявили технологический перерыв. У каждого проверили документы, на тетрадях с заданиями проставили свои подписи. Посреди проверки в горе из верхней одежды зажужжал чей-то телефон. Но разбираться с его хозяином не стали. "На настоящем ВНО такого не будет, сразу выставят из аудитории", – предупредила наблюдательница и удалилась в конец аудитории.

Чтобы сдать – надо зубрить

"А вчора, пишучи спогади про дитинство, про хату, про діда, про сінокіс, один собі в маленькій кімнатоньці сміявся й плакав. Боже мій, скільки ж прекрасного й дорогого було в моєму житті, що ніколи вже не повернеться!"

Знаете, кто писал эти строки? А если с вариантами ответов:

А) Юрій Яновський; Б) Олександр Довженко; В) Михайло Хвильовий; Д) Остап Вишня.

В 15-ти из 22-х вопросов по украинской литературе надо было сопоставить цитату с героем произведения или его автором. Если часть заданий по украинскому языку можно выполнить, зная правила и правописание, то ответы по украинской литературе я ставил наугад.

Без заучивания произведений получилось угадать только три задания с цитатами. Я ожидал тестов, нацеленных на анализ произведений, художественных приемов, знание периодов украинской литературы. Но вместо заданий на понимание литературы Центр оценивания качества образования (УЦОКО) решил проверить, как хорошо выпускники помнят цитату из произведения, где действуют Гриць Бобренко и Маруся. Был озадачен не я один – после того, как пробное тестирование закончилось, участники-школьники не скрывали своего возмущения.

"Я не уверен практически ни в одном ответе по литературе. Особенно смутило задание, где надо установить связь между иллюстрацией и произведением", – рассказал 11-класник Александр Пшеничко.

Ознакомиться с материалами пробного ВНО по украинскому языку и литературе можно здесь:

- тестовая тетрадь;

- правильные ответы;

- схема оценивания;

- видеокомментарий.

Можно ли сдать ВНО без подготовки

Важная часть ВНО по украинскому языку – сочинение. За него можно получить 20 баллов. В сочинении надо привести несколько аргументов, сослаться на примеры из литературы или других видов искусства, дополнить произведение историческими фактами или примерами из жизни. На этом пробном ВНО нам дали тему "Может ли общение онлайн заменить человеку настоящие "живые" отношения".

Пробное ВНО – возможность оценить свои знания перед сдачей настоящего тестирования и за оставшееся время заполнить пробелы. Нахождение в аудитории – способ побороть волнение, понять, как происходит процесс.



Фото: А. Искрицкая

Пробное ВНО отличается от настоящего. Чтобы получить оценку за тестирование, все ответы надо самому перенести в онлайн-форму на сайте УЦОКО. Самому же надо оценивать свое сочинение по критериям на сайте.

Результаты появились в моем кабинете на сайте УЦОКО через неделю. Без подготовки я получил 149 баллов. В 2012-м у меня было 178 балов, тогда я полгода занимался подготовкой и перечитывал все произведения. В этот раз я полностью провалил задания по литературе. К слову, в этом году оценка ВНО идет в аттестат. Поэтому на сайте оценка за ВНО отображается в 200- и в 12-бальной системах. В аттестат бы я получил восемь балов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Министерстве образования поменяли правила ВНО в 2019 году.

Ранее мы рассказывали о том, как житель Черновцов записал песню, помогающую подготовиться к ВНО.

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.