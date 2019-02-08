Внутренние переселенцы получат больше средств на покупку жилья в этом году

Сейчас в очереди 1700 претендентов

Внутренние переселенцы получат больше средств на покупку жилья в этом году 2019-02-08T23:43:34+02:00 Украина Сейчас в очереди 1700 претендентов

Внутренние переселенцы, участвовавшие в антитеррористической операции, в этом году получат больше средств на приобретение жилья, чем в 2018. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по делам ветеранов Максим Бурбак.

Сейчас в очереди 1700 претендентов. По словам нардепа, в прошлом году АТОшники-переселенци получили 25 миллионов гривен. В этом году, уверен, расходы вырастут до 200 миллионов.

"Еще летом при разработке бюджета на этот год я обратился к премьеру, чтобы было предусмотрено 200 миллионов. Так как был вопрос продолжения сотрудничества с МВФ – там жесткие условия. Мы согласились, что 25 млн предусмотрено будет в бюджете, а по результатам первого полугодия будем увеличивать. И дополнительно вчера на профильном комитете нашли неиспользованные резервы прошлого года – порядка 73 млн. Думаю, что эту сумму – до 200 млн – в этом году мы сможем сделать", – говорит Максим Бурбак.

Напомним, 13 октября 2018 года вступили в силу изменения к закону "О жилом фонде социального назначения". Теперь перечень лиц, которые имеют право на социальное жилье, дополнен внутренне перемещенными лицами. Кроме того, законом установлены повышенные требования к социальному жилью, касающиеся доступности для маломобильных групп лиц, в частности инвалидов.

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