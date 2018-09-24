"Внятное" имя и "вразумительная" фамилия: что не так с законопроектом о езде без прав

Эксперт уточнил, что нужно доработать в документе, чтобы на практике избежать конфликтных ситуаций

Законопроект № 9105, который гарантирует украинцам возможность управлять транспортным средством без бумажного или пластикового удостоверения, – правильная и нужная законодательная инициатива. Сейчас документ находится на рассмотрении Верховной Рады и на данном этапе требует доработок.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал правозащитник, специалист по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

По мнению эксперта, в документе есть момент, требующий правки.

"В законопроекте сказано, что по требованию полицейского водитель обязан "внятно" и "вразумительно" назвать свое имя и фамилию. Что такое "внятно" и "вразумительно"? Эти понятия никак не определяются законом, что на практике может привести к недопониманиям и конфликтным ситуациям на дороге. К примеру, водитель может обычно назвать свои персональные данные, а полицейский может не услышать или неправильно расслышать эту информацию. Кстати, не нужно забывать, что у некоторых людей есть дефекты речи. В нормальной ситуации это не повлечет никаких последствий. Но, если, например, правоохранитель будет недобросовестно относится к своим обязанностям, он может применить санкции за то, что водитель якобы отказался "внятно" и "вразумительно" назвать себя. Такое недоразумение сулит водителю отстранением от управления транспортным средством, увозом автомобиля на штрафплощадку, затратами на пользование эвакуатором, потерей времени", – говорит Караваев.

Как считает правозащитник, авторам проекта нужно доработать, разъяснить этот момент или же предоставить возможность водителям не называть свои данные, а, например, предоставить патрульному любой документ, который подтвердит личность.

"Нужно указать, что водитель может ничего не говорить, а лишь предоставить паспорт или другой документ, подтверждающий личность, где полицейский может прочитать имя и фамилию. Такая правка помогла бы избежать ряда конфликтных ситуаций. Но, думаю, парламентарии поднимут этот вопрос во время рассмотрения документа", – добавляет эксперт.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9105, в котором предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты относительно упрощения управления транспортными средствами. Авторами документа выступили депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, депутат из фракции партии "Народный фронт" Антон Геращенко и еще 13 парламентариев из разных фракций. Согласно предложенным изменениям, водитель не обязан будет при управлении транспортным средством иметь при себе и по требованию полицейского предъявлять водительское удостоверение, регистрационный документ на авто и страховой полис, если соответствующая информация о водителе и транспортном средстве содержится в электронной базе данных.

А ранее в парламенте звучала другая законодательная инициатива. Авторы законопроекта № 7286 хотят ужесточить ПДД и ввести новые запреты для водителей. Так, звучало предложение обязать водителя по требованию патрульного заглушать автомобиль, покидать транспортное средство и передавать копу в руки права.

Автоюрист Вадим Володарский считает, что законопроект № 7286 не принесет позитивных изменений, а лишь увеличит количество конфликтных ситуаций на дороге.