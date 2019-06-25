Во Львов возвращаются мамонт и носорог: во Львовском государственном природоведческом музее НАН Украины открывается уникальная выставка

Доисторические исполины стали "звездами" новой экспозиции

Мамонт. Скелет доисторического гиганта. Фото: fdu.org.ua

В среду, 26 июня, во Львовском государственном природоведческом музее НАН Украины открывается уникальная выставка "Ледниковая эпоха: Возвращение мамонта во Львов", созданная в рамках проекта "Динамичный музей" Фонда Рината Ахметова. Она станет первой частью постоянной музейной экспозиции "Симфония жизни".

Находки

Мамонт и шерстистый носорог станут главными достопримечательностями выставки и, безусловно, вызовут интерес как у взрослых, так и у маленьких посетителей музея. "Сегодня" уже рассказывала удивительную историю находки останков этих животных, живших по меньшей мере 10 000 лет назад. Напомним, в 1907 году работники озокеритовой шахты у села Старуня (нынешняя Ивано-Франковская область) наткнулись на неплохо сохранившиеся кости и остатки шкуры животного, которое сначала приняли за утонувшего вола. Озокерит — природный нефтяной битум — стал отличным консервантом, который сохранил для нас артефакты из ледникового периода Земли.

"Это были останки самки мамонта, и они настолько хорошо сохранились, что работники, которые обнаружили находку, порезали шкуру себе на башмаки. Потом ученым, когда они выяснили, что это за находка, пришлось отбирать куски его шкуры у жителей села через суд. Шерстистый носорог сохранился еще лучше. И если скелетов мамонтов по миру достаточно много, то останки шерстистых носорогов, найденных не в вечной мерзлоте, представлены всего в двух музеях мира", — рассказали научные сотрудники Львовского музея Наталья Дзюбенко и Андрей Бокотей.

А чуть позже в той же самой шахте на глубине 17,6 м была найдена левая часть туши шерстистого носорога вместе с передней левой ногой и двумя рогами — первая в мире находка этого мумифицированного животного не в вечной мерзлоте. Добытые останки носорога, как и мамонта, были перевезены в Музей Дидушицких — так в прошлом веке назывался Львовский природоведческий.

"Также в шахте были найдены останки животных и растений, ставшие важным источником для научной реконструкции среды и климата ледниковой эпохи", — рассказала Наталья Дзюбенко.

Выставка "Ледниковая эпоха: Возвращение мамонта во Львов" обещает раскрыть мир доисторических животных, рассказать об их жизни с экранов мониторов и приглашает всех желающих поучаствовать в интерактивных играх.

Посетители увидят, как охотились люди в доисторические времена, побывают в гостях у кроманьонца, макет жилища которого наряду с мамонтом и носорогом также представлен на выставке. Можно даже узнать не только, где и как жили мамонты, чем питались и кто жил с ними по соседству, но даже какая была погода в том регионе, где сейчас находится Львов, в 19 021 (!) году до нашей эры.

Шерстистый носорог. Хорошо сохранился благодаря тысячелетней озокеритовой "консервации" и стал уникальным экспонатом Фото: fdu.org.ua

Наше время

А ведь еще несколько лет назад мамонта и носорога ожидала печальная участь. Из-за недостатка финансирования ценнейшие экспонаты десятилетиями оставались в хранилище и могли быть навсегда утеряны. Все изменилось в 2012 году, когда Львовский музей выиграл грант Фонда Рината Ахметова по проекту "Динамичный музей".

"Благодаря проекту сотрудники музея разработали план изменений, которые могли бы сделать музей интересным для современной аудитории. Фонд поддержал эту программу и выполнил свои обязательства, — рассказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда. — Помимо реставрации доисторических животных, музей был оснащен современными мультимедийными технологиями, а его сотрудники прошли обучение и стажировку в лучших музеях мира. Кроме того, в здании установлен новый лифт для удобства людей с инвалидностью. Теперь Львовский музей сможет составить конкуренцию индустрии развлечений и стать точкой притяжения на культурной карте Украины".

Львовский природоведческий музей возвращается в публичное пространство обновленным, прогрессивным и интересным. Именно это было главной идеей проекта "Динамичный музей" Фонда Рината Ахметова — внедрить лучшие мировые практики в отечественных музеях, стать примером позитивных изменений в сфере музейного дела в Украине. И вернуть зрителя в музейные залы.

Команда. Сотрудники Львовского природоведческого музея и Фонда Рината Ахметова Фото: fdu.org.ua

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Фонд Рината Ахметова передаст украинским больницам 200 машин скорой помощи. Автомобили оснащены современным оборудованием. Часть предназначена для удаленных районов и труднодоступных мест.

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