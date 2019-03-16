Во Львове добросовестный труд дворников поощряют путевками в Европу
Лучший дворник Львова готовится посетить Краков, Прагу, Вену и Будапешт
Шесть утра, а Владимир Катынский уже заканчивает заметать свою территорию. Справился и с уборкой подъездов. Отвечает за чистоту сразу в трех.
Он работает дворником 12 лет. Вышел на пенсию и подменил жену, которой на работу в ЖЭКе больше не хватало сил. О городском конкурсе на звание лучшего уборщика услышал от жителей. За хорошую работу – они зарегистрировали Владимира кандидатом.
"Жители меня ... спросите у любого, кто будет выходить уважают. Женщина подходит и говорит, я вас подала будет конкурс. Я говорю о-о-о, оно мне надо", – шутит лучший дворник Львова-2019 Владимир Катынский.
Выбирали лучшего дворника Львова в соцсетях – по выдвинутым претендентам голосовали на странице "Горячей линии города".
"Это абсолютно народный конкурс на все 100 процентов. Люди сначала выбирали кандидатуры, а потом голосовали за них", – рассказывает главный специалист отдела "Горячая линия города" Андрей Толстой.
За победы Владимира боролись отчаянно. У подъездов даже инструкции расклеили – как поддержать любимого кандидата.
В финал конкурса вышли шесть человек. Из них больше всего голосов именно за Владимира – 64. Ему и вручили главный приз – уикенд в Кракове, Праге, Вене и Будапеште. Победитель за рубежом никогда не был. Поэтому изрядно смущен.
"Да куда на старости лет-то… У меня еще нет паспорта, но это пустое", – говорит Владимир Катынский.
Такой конкурс в Львове проводят во второй раз. В прошлом году тоже победил человек. И тоже впервые – вместе с супругой – побывал за рубежом.
Напомним, ранее "Сегодня" сообщали, что в Полтавской области на трассах собирают мусорный "урожай" .
А в Киеве научились зарабатывать на мусоре . Можно получить тысячи гривен, но только если сдавать и сортировать его совместно с соседями.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове добросовестный труд дворников поощряют путевками в Европу". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Видеошок: дворник сорвался с крыши дома в Москве во время уборки снега
На ролике видно, как мужчина корчится от боли
Волшебник с метлой: невероятная история самого знаменитого киевского дворника
Кто-то считает мужчину чудаком, другие называют самым элегантным дворником Киева