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Во Львове отравились более полусотни нацгвардейцев

3 мая, 02:10

С военной части во Львове в больницу в райцентре их начали привозить после пасхальных праздников


Во Львове отравились более полусотни нацгвардейцев. Сейчас они в военном госпитале.

С военной части во Львове в больницу в райцентре их начали привозить после пасхальных праздников. Всех с похожими симптомами.

В военной прокуратуре "Сегодня" сообщили, что причины массового отравления станут известны в ближайшее время.

В части специалисты уже провели бактериологическое обследование. После инцидента, здесь намерены вообще запретить посетителям привозить продукты для военнослужащих.

Ранее сообщалось, что во Львове в областную инфекционную больницу в период с 29 марта до 1 апреля доставили четырех детей в возрасте от трех до пяти лет с диагнозом "острая кишечная инфекция". Об этом сообщают в полиции.

Установлено, что все малолетние пациенты являются воспитанниками дошкольного учебного заведения №130, что на улице Трилевского. Одного ребенка после оказания медпомощи отпустили из лечебного учреждения, трое других – до сих пор в больнице.

По факту открыто уголовное производство по ч.1ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм). Виновным грозит штраф, арест до шести месяцев, или ограничение свободы до трех лет.

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Тег видео, отравление, нацгвардейцы

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Сегодня

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