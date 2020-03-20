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Во Львове подтвержден первый случай заражения коронавирусом

20 марта, 19:00

Во Львове подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Первый случай коронавируса зафиксирован во Львове. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый на своей странице в Фейсбуке.

"Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирус COVID-19 во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии)", – написал он.

Садовый говорит, что информация поступила от главврача инфекционной больницы, куда направили больного COVID-19.

"Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины", – уточнил он.

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Напомним, 20 марта выписали мужчину из Черновцов, который заразился коронавирусом. Это первый случай выздоровления от COVID-19 в Украине.

Также в пятницу мэр Ивано-Франковска обратился к президенту с просьбой ввести в Украине чрезвычайное положение. В городе погибла инфицированная коронавирусом женщина, еще 15 человек госпитализированы с подозрением на вирус.

Все подробности – в материале Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

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