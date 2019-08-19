Во Львове поймали пьяного "минера" многоэтажного дома

Правоохранители Львова задержали мужчину, который оставил ложное сообщение о минировании дома, в котором он проживает. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

По информации ЛОДА, 18 августа в 20:50 на телефон 102 областного управления полиции поступило сообщение о заминировании девятиэтажного жилого дома № 2а на улице Петлюры во Львове.

"Требований, выполнение которых могло бы предотвратить взрыв, не выдвигалось. На месте работали подразделения сил гражданской защиты Львова, взрывное устройство не было обнаружено. За ложное сообщение был задержан житель этого же дома 1963 года рождени", – говорится в сообщении департамента.

В то же время, в Главном управлении полиции во Львовской области подтердили, что правоохранители задержали злоумышленника, который оставил ложное сообщение о минировании.

"Им оказался 56-летний житель Львова, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник задержан. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет", – уточнили в полиции.

Напомним, не так давно в городе Купянск Харьковской области полицейские задержали местного жителя, который сообщил минировании местного ювелирного магазина.

Отметим, что телефонные террористы не первый раз поднимают по тревоге экстренные службы. Не так давно под "горячую руку" минера попали четыре университета в Днепре.

Также мы писали о том, что первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центры, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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