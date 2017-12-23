Встретиться с журналистами присяжная отказалась, но объяснилась по телефону: ребенок сидел в школе один, закончился утренник

Во Львове присяжная покинула зал прямо во время заседания. Говорит, спешила. Срочно должна была забрать ребенка из школы.

У Натальи Егоровны болезнь Альцгеймера. Чтобы ухаживать за мамой, сын Александр забрал ее из Чернигова к себе во Львов. Обратился в суд для оформления официального опекунства, чтобы положить в больницу и получать пенсию. Но в суде Александр встретил неожиданное препятствие.

Дело рассмотрели, осталось только вынести решения. Судья пригласил двух присяжных в комнату для совещаний. Но одна из них внезапно заявила, времени у нее больше нет и ушла.

Встретиться с журналистами присяжная отказалась. Но объяснилась по телефону: ребенок сидел в школе один, закончился утренник.

В суде подтверждают, заседание началось на час позже назначенного, так как в тот день судья слушал еще одиннадцать дел.

Это не первый случай, когда народные судьи срывают рассмотрение дела. В прошлом году пятеро присяжных отказались принимать участие в суде над бывшими "беркутовцами", которых подозревают в убийствах активистов на Майдане в Киеве. Свое решение объяснили слишком низким вознаграждением за участие в процессе. Однако наказать присяжных за отказ работать невозможно.

Заменить присяжного могут по желанию заявителя. Так и планируют сделать во Львове. Но и дело тогда придется рассматривать заново.