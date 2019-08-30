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Масштабный пожар под Львовом – горят склады опасного химпредприятия: фото и видео

30 августа, 16:45

Жителям села Чишки во Львовской области не рекомендуют выходить на улицу

Фото ГСЧС

Фото ГСЧС

В селе Чишки Пустомытовского района Львовской области возник масштабный пожар на одном из предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"30 августа в 13:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Чишки, на улице Леси Украинки, 53, Пустомытовского района", – говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что пожар возник на открытой территории складских помещений.

Местные СМИ уже сообщили, что пожар возник на складах местного химического производства. Также сообщается о двух пострадавших, один из которых с ожогами 25% тела доставлен в больницу.

Тем временем администрация Давыдовской ОТГ, частью которой является село Чишки, обратилось к местным жителям с тем, чтобы они с "целью обеспечения безопасности собственного здоровья, закрыли окна и двери", не выходили на улицу и не выпускали детей из домов.

На данный момент продолжается ликвидация пожара. В ГСЧС сообщили о локализации пожара.

Ранее сообщалось, что в Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности.

Напомним, что аномальная жара, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам.

Мы также писали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.

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пожарные пожары ГСЧС Львовска область

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