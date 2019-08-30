Масштабный пожар под Львовом – горят склады опасного химпредприятия: фото и видео

В селе Чишки Пустомытовского района Львовской области возник масштабный пожар на одном из предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"30 августа в 13:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Чишки, на улице Леси Украинки, 53, Пустомытовского района", – говорится в сообщении.
Спасатели уточнили, что пожар возник на открытой территории складских помещений.
Местные СМИ уже сообщили, что пожар возник на складах местного химического производства. Также сообщается о двух пострадавших, один из которых с ожогами 25% тела доставлен в больницу.
Тем временем администрация Давыдовской ОТГ, частью которой является село Чишки, обратилось к местным жителям с тем, чтобы они с "целью обеспечения безопасности собственного здоровья, закрыли окна и двери", не выходили на улицу и не выпускали детей из домов.
На данный момент продолжается ликвидация пожара. В ГСЧС сообщили о локализации пожара.
Ранее сообщалось, что в Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности.
Напомним, что аномальная жара, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам.
Мы также писали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк