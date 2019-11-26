Во Львовской области разоблачили крупную группировку наркоторговцев

По данным следствия, через интернет подозреваемые продали наркотиков на 21 миллион гривен

Во Львовской области сотрудниками Управления специальных расследований следственного управления Нацполиции под руководством областной прокуратуры была разоблачена преступная организация, в которую входили более 20 человек, которые подозреваются в распространении наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуре, по данным следствия, распространители продавали наркотические вещества и психотропные вещества – PVP, UR-144, метадон, амфетамин, МДМА, кокаин – в ряде областей Украины и за рубежом.

"По версии следствия, депутат одной из территориальных общин Львовской области вместе с жителем области создали преступное объединение с четким распределением ролей для изготовления, расфасовки и сбыта наркотических веществ через интернет. По предварительным данным, через интернет-магазин было продано запрещенных веществ на почти 21 миллион гривен", – отметили в ГПУ.

За один день, 26 ноября, стражи порядки провели более 90 обысков на территории Киевской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Черниговской областей по месту проживания фигурантов и лабораторий, изъято более 46 кг наркотических веществ, а также 170 литров прекурсоров стоимостью почти 25 млн гривен.

Кроме того, было изъято 24 тысячи долларов, 1100 евро и 38,6 тысяч гривен, банковские карты, мобильные телефоны, оружие и боеприпасы.

"По результатам проведения следственных действий, 19 человек были задержаны, им вручено сообщение о подозрении. Досудебное расследование продолжается", – резюмировали в Генпрокуратуре.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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