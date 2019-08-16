Во Львовской области в ДТП погиб шестилетний ребенок

В аварии, где погиб шестилетний ребенок и пять человек были ранены, произошло на автодороге Киев - Чоп

Фото: 24.kz.

На автодороге Киев – Чоп при въезде в город Буск Львовской области произошло ДТП, вследствие которого погиб ребенок, еще пять человек получили ранения. Трагедия произошла сегодня утром, около 09:30, сообщает отдел коммуникации полиции области.

По предварительной информации правоохранителей, на перекрестке столкнулись автомобили Opel Vectra и Toyota Corolla, которыми управляли жители Бусского района.

"В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончался шестилетний мальчик – пассажир Opel. Кроме того, телесные повреждения получили пять человек – водители и пассажиры транспортных средств, из которых двое – дети пяти и девяти лет. Все они госпитализированы в местную больницу, сейчас медики устанавливают им диагнозы", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Киеве хлебовоз протаранил легковушку.

Напомним, что ранее мы писали о новых данных Патрульной полиции по аварийности в Украине за прошлые семь месяцев 2019 года. Так, за этот период было зафиксировано свыше 86 тысяч аварий, в которых погибли 1688 человек и около 17 тысяч получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, все показатели аварийности на украинских дорогах существенно выросли в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Добавим, что ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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