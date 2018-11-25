Во время конфликта в Азовском море поврежден российский корабль

Сегодня, 14:35

В ходе инцидента поврежден пограничный сторожевой катер ФСБ "Аметист", ему оказывается помощь как аварийному кораблю

Фото: navy.mil.gov.ua
Фото: navy.mil.gov.ua

Во время тарана украинского буксира, который вмести с двумя катерами следовал из порта Одессы в порт Мариуполь, пострадал также и российский пограничный катер, сообщил командующий ВМС Украины в 2014-2016 годах Сергей Гайдук в комментарии "112 Украина".

"По информации, которая у меня есть, во время столкновений получил повреждения и один из пограничных катеров береговой охраны Федеральной службы безопасности. Это пограничный сторожевой катер "Аметист", и сейчас ему оказывается помощь как аварийному кораблю", – сказал Гайдук.

Как сообщалось, инцидент, во время которого корабль РФ протаранил украинский буксир, произошел сегодня, когда корабли ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Подчеркнем, что в целях обеспечения безопасности судоходства Украина заранее проинформировала российскую сторону об осуществлении перехода. Украинский МИД расценил такие действия как пересечение всех границ.

В тоже время в России уже сделали заявление, обвинив Украину в провокации.

Как сообщалось, украинские корабли продолжают идти в Мариуполь, несмотря на противодействие со стороны России.

Также мы писали о подробностях инцидента, во время которого агрессор провоцировал украинские корабли на открытие огня.
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