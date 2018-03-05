При разгоне палаточного городка под Радой задержали 15 участников АТО – МВД

Среди задержанных при сносе палаточного городка под Радой более сотни активистов оказались 15 участников боевых действий, при этом один из них находился в розыске с 2015 года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, из задержанных участников боевых действий семь человек служили в батальоне "Донбасс".

"В общем в Печерское и Шевченковское управления полиции Киева доставили 111 человек. Удостоверение УБД имели 15 из них, еще двое заявили об этом устно, но не предоставили никакого документа в подтверждение этого. Удостоверение "инвалид войны" имели еще 2 задержанных. Один из них находился в розыске (с 2015 года) по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта)", – сообщил он.

Шевченко отметил, что были составлены административные материалы на четырех женщин и объявлено о подозрении одному человеку по статье 296 УК "Хулиганство" (события под ВР 27.02.2018 г.).

Как сообщалось, полиция наведалась 3 марта к активистам под Раду по решению суда. Как рассказали в правоохранительных органах, у жителей палаточного городка обнаружили много гранат и "коктейли Молотова". Также стало известно, что задержаны более 100 человек.

В свою очередь в полиции рассказали, сколько пострадало полицейских во время столкновений под Радой.

Больше узнать о происходящем под Радой 3 марта можно узнать в материале "Гранаты и сотня задержанных: все подробности сноса палаточного городка под Радой".