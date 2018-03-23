Во время выступления Порошенко в Ровенской области произошел инцидент с сосулькой: появилось видео

Во время церемонии открытия детского садика с крыши здания под ноги охраннику упала большая сосулька

Во время выступления президента Петра Порошенко на церемонии открытия детского садика в Ровенской области с крыши здания под ноги предположительно охраннику главы государства упала большая сосулька. Видео выступления обнародовал у себя в Facebook сам Петр Порошенко. Момент падения сосульки зафиксирован на третьей минуте.

"Искренне рад приветствовать жителей Ровенщины с открытием дошкольного подразделения Обаровского лицея. Это помещение построено с применением энергоэффективных технологий. Оно имеет яркий, креативный внешний и внутренний дизайн, многофункциональное пространство, тематическое оформление в современной стилистике. На Ровенщине с начала года это уже третий новый детский сад", – написал у себя в Facebook президент.

Напомним, во время официальной церемонии встречи в Киеве президента Австрии Александера ван дер Беллена у здания Администрации президента произошел курьезный инцидент. Во время салюта президентам почетного караула на земле оказалась шапка одного из военных.

По окончании церемонии Порошенко, направляясь по красной дорожке, поднял головной убор и вернул его воину почетного караула.