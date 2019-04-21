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Во втором туре выборов место голосования сменили более 300 тысяч украинцев

Сегодня, 15:52

Люди стояли в очередях по несколько часов и приезжали целыми семьями


Чтобы отдать свой голос во втором туре президентских выборов, место голосования сменили почти 326 тысяч человек. Это на 10 тысяч больше, чем в первом туре.

Вся процедура оказалась сложной: на все про все у избирателей было только восемь дней. Люди стояли в очередях часами и приезжали целыми семьями. Рекордной стала пятнице, 12 Апреля: тогда в отделы реестра избирателей пришли 44 тысяч граждан.

А тем временем в Украине голосование в самом разгаре. По состоянию на 15:00 явка избирателей составила более 47%. Как сообщали сегодня в Центризбиркоме, лидерами голосования являются Днепропетровская и Запорожская области, аутсайдеры – Закарпатская и Ивано-Франковская области. Читайте подробней, как проходит голосование в разных уголках страны.

Однако не обходится без неприятный моментом – количество обращений в полицию с каждым часом только растет, хоть и нет серьезных проблем. В МВД сравнили нарушения на выборах в первом и втором турах.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.


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Тег выборы, второй тур, голосование, место, президентские выборы

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