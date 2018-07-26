Вода и пламя на сцене: в киевском ботсаду прошел грандиозный концерт

Концерт от телеканала "Украина" с участием украинских мегазвезд состоялся, несмотря на ливень и подмокшую технику

Три часа удовольствия, которые подарила встреча с любимыми артистами: тысячи украинцев приехали в столичный ботанический сад, чтобы увидеть грандиозное шоу, которое ко Дню независимости организовал телеканал "Украина". Несмотря на продолжительный ливень и несколько подмоченную технику, праздник хоть и с опозданием, но состоялся.

На сцене были и вода, и пламя – а зрители были в восторге. Тысячи людей со всей страны вытанцовывали под хиты украинских артистов.

"Я сейчас в очень интересном положении, и это чудо. Этот момент – волшебный, люди подпевали, я благодарю Тину Кароль за такую песню – она воспроизвела состояние, которое я чувствую", – рассказала Светлана Тарабарова.

Невероятная Тина Кароль на сцене была с балетом и детьми – исполняла песню, которая стала гимном первых и последних школьных звонков. Она поделилась тем, как писала свой хит.

"Для меня это внезапная песня, она была написана – я никогда об этом не говорила, – ночью. Мы сели когда, были все эти события, как-то хотелось передать любовь и благодарность... Из чего состоит Украина, из чего состоит украинец, что такое наше ДНК, кто мы", – рассказала Тина Кароль.

На концерте звучали только песни популярных украинских артистов. Оригинальные постановки с 3D-графикой вместе со звездами готовила режиссер Елена Коляденко. Грандиозное шоу "З Днем народження, Україно" телеканал организовал ко Дню независимости.

"Задекорировали очень красиво, вписали невероятно классно в экосистему ботанического сада. Выходишь на сцену – будто не сходил с поляны. Вдвойне приятно, что в такое непростое время Украина может показывать, что мы живем творческой, красивой жизнью", – отметил лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя

Эмоции зрителей зашкаливали, когда на сцену вышел "главный сердцеед" страны – Олег Винник. Для своих поклонников Винник подготовил сюрприз – появился из огромного торта и презентовал новую песню, которую написал специально ко Дню независимости.

"Я крайнее время вижу очень много наших людей в вышиванках, это настолько стало модно – [ходить] в вышиванках. Я это очень много вижу на своих концертах – и такая фраза пришла "одягни вишиванку, країно моя", – рассказал Олег Винник.

Выступали и супер-блондинка Оля Полякова, и романтичный Макс Барских и лиричная Юлия Санина из группы "The Hardkiss".

Большой концерт под открытым небом в Ботаническом саду собрал свыше 35 тысяч зрителей – и они остались довольны:

"Винник супер – танцевала как могла" "Бабкин – был номер нереальный, очень крутой. И, конечно, Полякова"

При этом ни один куст или дерево во время концерта не пострадали, а сразу после грандиозного шоу сотрудники телеканала вместе с организаторами праздника устроили генеральную уборку в ботаническом саду.

Кроме того, телеканал "Украина" сделал благотворительный взнос на развитие одного из райских уголков Киева. Вся команда телеканала благодарна этому месту за особую атмосферу праздника.

Телеверсию грандиозного шоу можно будет увидеть 24 августа в эфире телеканала "Украина". Отпразднуйте 27 годовщину независимости Украины вместе с телеканалом "Украина" и звездами, которых вы любите.