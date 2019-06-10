Вода "Малиш" соответствует всем требованиям, предъявляемым к детской воде: что это за требования

На Хорольском заводе введена и сертифицирована интегрированная система управления качеством и безопасностью, что соответствует требованиям международных стандартов

Cпециальная вода для детей ТМ "Малиш", которую выпускает Хорольский завод детских продуктов питания, соответствует всем специальным требованиям, которые предъявляют к детской воде. Что это за требования объяснили в пресс-службе предприятия.

Во-первых, вода "Малиш" не поддается искусственной минерализации. Ее минеральный состав максимально сбалансирован для того, чтобы способствовать правильному функционированию пищеварительной системы и обмена веществ. А также чтобы не вызвать серьезную нагрузку на почки ребенка и не навредить здоровью малыша, как это бывает, например, при употреблении чрезмерно соленой воды.

Во-вторых, в воде "Малиш" низкое содержание ионов, ведь их чрезмерное количество может спровоцировать нарушение водно-солевого баланса. А это, в свою очередь, может вызвать нежелательную задержку воды в организме малыша.

В-третьих, вода "Малиш" добывается из собственных артезианских скважин глубиной 175 м и имеет естественно сбалансированный состав. Сами скважины расположены непосредственно на месте производства, что позволяет сохранить все полезные свойства воды, необходимые для растущего организма ребенка.

Достичь высокого качества воды позволяет еще и то, что на Хорольском заводе введена и сертифицирована интегрированная система управления качеством и безопасностью ISO, HACCP и HALAL, что соответствует требованиям международных стандартов.

Напомним, ранее воду ТМ "Малиш" отметил своим знаком отличия Центр экспертиз "Тест".

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