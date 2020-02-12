Оккупированный Крым без воды: как Украина поймала Россию на крючок

Кремль готов пожертвовать экологией полуострова, лишь бы не пойти на уступки Киеву

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

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11 февраля стало известно, что лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил возможность пустить воду в аннексированный Крымв обмен на уступкисо стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

"Я буду считать это достаточным компромиссом. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины... Если это будет обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел".

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым, который на 70% пользовался питьевой водой из Днепра. Как обстояли дела с водоснабжением на полуострове все эти годы и на что готова пойти Россия, чтобы его восстановить, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

"Крым – независимый от Украины регион"?

Отключение оккупированного Крыма от украинского водоснабжения происходило в два этапа. Задолженность полуострова за услуги водопотребления только в 2013 году составила 1,7 млн грн, в связи с чем в апреле 2014-го Киев перекрыл поставки воды.

А на случай несанкционированного забора украинская сторона построила за год и ввела в эксплуатацию 30 апреля 2017-го новую дамбу на Северо-Крымском канале. Дамба оборудована заслонкой, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Украина вернет контроль над Крымом, водой наполнится еще 300 километров Северо-Крымского канала. Сэкономленная вода из Каховского водохранилища теперь орошает земли юга Херсонщины. Строительство стационарной бетонной плотины на границе материковой Украины с полуостровом обошлось в 35 миллионов гривен.

Представители оккупационных "властей" аннексированного Крыма, конечно же, поспешили заявить, что эта ситуация никак не повлияет на жизнь полуострова, который якобы полностью обеспечен водой.

Мало того: так называемый депутат "Государственного совета Республики Крым" Владислав Ганжара уверял в том, что возведение Украиной новой дамбы, которая перекрыла подачу воды на полуостров, является продолжением "агрессивных действий" Киева.

"Вода из Северо-Крымского канала давно не поступает в республику. Это просто продолжение агрессивных действий украинской стороны, поэтому для крымчан в этом нет ничего удивительного. По этому каналу с 2014 года ничего не поступает. Население обеспечивается водой только благодаря собственным ресурсам", – подчеркнул Ганжара.

По его словам, вода из Северо-Крымского канала используется как техническая, поэтому после строительства дамбы на севере региона возникли небольшие проблемы с сельским хозяйством.

"Однако питьевой водой жители полуострова обеспечены. В целом интеграция в состав России находится на завершающем этапе. Крым – независимый от Украины регион РФ", – заявил Ганжара.

Хотя в действительности не все обстояло так гладко, как пытались представить оккупационные "власти". Так, 27 мая 2017-го стало известно, что жители Крыма опасаются прорыва дамбы из-за переполненногоБелогорского водохранилища. (Оно обеспечивало водой юго-восточную часть полуострова.) В результате в том году оказались подтоплеными даже деревья.

Дамба этого водохранилища просела за длительный период без воды и находится не в лучшем состоянии, поэтому жители региона вполне естественно обеспокоены ситуацией. Еще в январе 2017-го журналисты заметили на дамбе большие и глубокие щели между бетонными плитами. Однако ремонтом сооружения никто не занимался.

Экологическая катастрофа близко

Но практически сразу стало понятно, что ресурс почти исчерпан, и в Крыму назревает водная катастрофа. Так называемый крымский "министр промышленной политики" Андрей Васюта заявил, что ресурс водозаборных скважин в ближайшие полтора-два года будет полностью исчерпан, что может повлечь за собой катастрофические последствия для полуострова. В Украине также признали, чтоаннексированному Крыму угрожает экологическая катастрофа.

"Степной Крым в свое время был солончаком, то есть землей с солью. Когда полуостров вошел в состав Украины, был построен канал, который поставлял воду из Днепра. 10 лет понадобилось, чтобы в той степи можно было что-то выращивать. 10 лет землю промывали пресной водой, пока соль не пошла вниз", – отметил тогдашний заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

По его словам, как только не очень образованные люди приходят к власти, начинаются проблемы.

"После аннексии они начали бурить и поднимать воду с нижних горизонтов. Это привело к тому, что посевные площади в Крыму сокращаются, а прошло всего три года", – подытожил Грымчак.

А в июне 2017-го проблему наконец-то признали в России.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что только в прошлом году водозабор на полуострове сократился в пять раз, что грозит последствиями для развития аннексированного Крыма, на 92% сократились площади орошаемых земель.

"Недостаток воды сдерживает социально-экономическое развитие региона, формирует угрозы функционированию базовых для экономики Крыма аграрного и санаторно-курортного комплексов", – сказал Патрушев.

Также он отметил, что значительная часть гидротехнических сооружений в Крыму эксплуатируется более 30 лет, а это создает риски аварий и возникновения чрезвычайных ситуаций.

В самом оккупированном Крыму признали, что не могут решить проблему с водой, и что полуострову грозит засуха из-за отсутствия водоснабжения, в связи с чем оккупанты даже объявили режим чрезвычайной ситуации.

Мало того: оккупационные "власти" признали, что засуха грозит серьезной экологической катастрофой. Как заявил глава оккупационного предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, после отключения от Украины собственный водный резерв полуострова просто испаряется из-за высокой температуры воздуха и отсутствия осадков в водохранилищах. Это грозит тем, что весь полуостров может перейти на почасовое водоснабжение.

"У нас скоро суточный отбор из водохранилищ в сеть сравняется с суточным испарением в небо", – сказал он, подчеркнув, что подобная ситуация наблюдается на всех крымских водохранилищах.

При этом Россия не собиралась решать проблему водоснабжения Крыма. По словам российского оппозиционера, экс-депутата Госудмы Константина Борового, вместо решения актуальной проблемы водоснабжения оккупированного полуострова российские власти будут с помощью пропаганды создавать картину благополучия в Крыму. Само по себе благополучие оккупированного полуострова российские власти не интересует – Кремлю важен только контроль над территорией.

Вода в обмен на Донбасс

В январе 2020 года глава оккупационного "государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма" Игорь Вайль признал, что водохранилища естественного стока наполнены на 37%, изапасов воды хватит только до июня. Исходя из того, что в феврале этого года храмы Симферопольской и Крымской епархиий начали молебны "о ниспослании влаги"– причем по прямому "распоряжению правящего архиерея", ситуация с водой и правда патовая.

Между тем, украинская сторона уже давно заняла твердую позицию по этому вопросу. Возобновление подачи воды в Крым возможно лишь после признания Россией факта оккупации украинского полуострова.

"Могу сказать официально. Первое, Российская Федерация, как страна-оккупант в Крыму, как страна-агрессор, не обращалась к Украине официально по вопросам представления воды. Второе, если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить", – заявил еще в январе 2018-го заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

Лишь после того, как Москва выполнит два эти условия, можно рассуждать о том, "сколько им будет стоить эта вода". Кроме того, Грымчак добавил, что вся ответственность за экологическое бедствие в Армянске, за уничтожение зеленого травяного покрова в Степном Крыму и другие техногенные катастрофы несет исключительно Кремль.

"Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины. Сама по себе оккупация Крыма является страшным нарушением международного права и прав человека всех крымчан. Она же стала причиной множества других преступлений во всех сферах", – тогда же заявил тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин.

Так что позицию Давида Арахамии, который допустил вероятность пустить воду в аннексированный Крымв обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу, сложно назвать популярной в Украине. Наиболее жестко ответил лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который назвал предложение Арахамии "попыткой сдать татари украинцев".

"Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду... Любые комбинации по Донбассу, а вместо этого мы пускаем воду – этого нельзя делать", – отрезал Чубаров.

Любопытно, что у Путина ответили на слова Арахамии не менее категорично. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не собирается возвращать Украине Донбасс в обмен на возобновление Украиной водоснабжения оккупированного Крыма.

"Что касается Крыма – это российский регион, и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены. Крым не может быть объектом каких-либо разменов", – сказал он.

На Банковой спокойно восприняли слова главы Арахамии о подаче воды в оккупированный Крым. Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что эти слова были личным мнением политика, а не позицией главы крупнейшей парламентской политической силы.

"Что касается заявления Давида Арахамии. Вчера был тяжелый день и у меня была возможность только прочитать об этом в интернете. Поэтому сегодня, надеюсь, увижу Давида и спрошу у него, что он имел в виду. Но я могу вам сказать, что вчера это была личная позиция Давида Арахамии", – сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, обсуждал ли в принципе он с помощником президента РФ (куратором по Украине) Дмитрием Козаком вопрос подачи воды в Крым, Ермак ответил: "Нет, никогда".

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