География покрытия интернетом четвертого поколения включает в себя 24 области Украины

Фото: bruce mars/Pexels

Vodafone существенно расширил 4G покрытие в июле https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/beautiful-beauty-blond-879117.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/beautiful-beauty-blond-879117.jpg 2019-07-30T17:46:00+03:00 Украина География покрытия интернетом четвертого поколения включает в себя 24 области Украины

В июле Vodafone продолжил интенсивное строительство сети 4G в 18 областях Украины. В частности, за последние две недели покрытие скоростного мобильного интернета обеспечено в 90 населенных пунктах страны в таких областях:

• Киевская: первым из операторов в Николаевке (Макаровский р-н), рядом с популярным местом отдыха киевлян этнографическим комплексом "Украинское село", Княжичи (Киево-Святошинский р-н), Германовка, Процев, Иванковичи, Демидов, Озера, Бесидка, Степовое, Кашперовка, Пороскотень, Червона Слобода, Ставище, Митроцкое, Сошников

• Волынская: Торчин, Лавров, Липини

• Донецкая: Водяное Второе, Курахово, Большая Новоселка, Гродовка, Красная Поляна, Юрьевка, Двуречье, Соледар, Николаевка, Богатир, Шевченко, Старомлиновка, Новоиверское, Стародубовка, Темрюк, Яцковка, Боевое

• Днепропетровская: Губиниха. Свидок, Славянка, Николаевка, Дмитриевка

• Закарпатская: Грушово, Дийда

• Кировоградская: Велика Виска

• Сумская: Недригайлов, Будилка

• Луганская: Сватовое, Новодружецк, Меловое, Троицкое, Новоайдар, Краснореченское, Приволье, Новая Астрахань

• Львовская: Красне, Дубляны, Малехов, Дулибы, Сокильники

• Николаевская: Морское, Константиновка

• Одесская: Дальник, Григоровка, Большая Михайловка

• Полтавская: Котельва, Бережновка, Велика Багачка, Устивица, Саливка, Новая Галещина, Штомпеловка

• Ровенская: Синов

• Харьковская: Коротич, Васищево

• Херсонская: Хорлы

• Черкасская: Доброводы, Нехайки, Дмитрушки

• Черновецкая: Коровия

• Черниговская: Скиток, Николаевская Константиновка.

На сегодняшний день более 60% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернетом четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.

После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: "интернет вещей", телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.

Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет. Детальней – на http://4g.vodafone.ua

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