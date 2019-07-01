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Водительский произвол: как наказать недобросовестных маршрутчиков

1 июля, 12:05

Водители часто грубят пассажирам, превышают скорость и не отдают сдачу


Украинцы почти каждый день жалуются на водителей маршруток. Они могут и нагрубить, и превысить скорость, и не отдать сдачу. За помощью люди обращаются в полицию, но там бездействуют. Журналисты "Сегодня" выясняли, как наказать таких водителей.

Недавно в Днепре водитель мчался на бешеной скорости, несмотря на мольбы пассажиров остановиться. Марина эту поездку в маршрутке вспоминает с ужасом.

"Началась паника. Скорость, наверное, больше ста. Я увидела перед собой мелькание машин, нас бросало то в остановку на людей, он пытался вырулить, чтобы мы никуда не врезались", – рассказала женщина.

Когда водитель остановился, Марина вызвала правоохранителей. Копы выслушали женщину и сказали, что раз у нее травм нет, то заявление они принимать не будут. О том, что произошло, Марина написала в соцсетях.

Председатель профсоюза автомобилистов Михаил Тонконогий рассказывает: водителя, на которого указала женщина, нашли. Но оказалось, что наказывать его не будут.

"Он действительно признался, что он немного не успевал по графику прибыть в центр и он принял не слишком безопасное маневрирование. Он это сделал, конечно, убедившись в безопасности передвижения. Относительно маневрирования с ним была проведена работа", – рассказал "Сегодня" председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков города Михаил Тонконогий.

Отметим, что в городском департаменте транспорта жалобы на водителей получают ежедневно. И чтобы наказать, говорят, самого обращения, а тем более, сообщения в соцсетях – мало. Поэтому советуют приходить с доказательствами и свидетелями.

"Если человек просто пожаловался, это просто строчки текста. Очень сложно водителю апеллировать этой жалобой. Желательно провести видеофиксацию, в лучшем случае видео, фото, аудиофиксацию", – рассказал журналистам директор городского департамента транспорта Игорь Маковцев.

Если маршрут городской – с доказательствами и жалобами на водителя – надо идти в мэрию. Если же конфликт произошел с водителем междугородного рейса – разбираться нужно в управлении "Укртрансбезопасности". За пренебрежение безопасностью пассажиров и правилам дорожного движения водитель может потерять работу. А перевозчик, у которого работал наглец, рискует лишиться лицензии.

Напомним, не так давно в Вишневом под Киевом водитель маршрутки избил пассажира после замечания в свой адрес

Также мы писали, что в Мелитополе водитель маршрутки избил пьяного пассажира. Водитель избивал ногами лежачего мужчину, который даже не сопротивлялся.

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Тег произвол, водители, наказание, Украина, маршрутчики

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