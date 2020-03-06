"Воды они Крыму не дадут": оккупанты отреагировали на заявление Шмыгаля

После заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля о воде для Крыма, местные оккупационные "власти" говорят, что не рассчитывают на возобновление водоснабжения из материковой Украины.

"Думаю, что дальше разговоров дело, как обычно, не пойдет, и никакой воды они Крыму не дадут. Мы исходим именно из этого варианта при разработке и реализации планов в сфере водоснабжения. Очередное тому подтверждение – позиция нового премьера Украины, который сначала вроде бы заикнулся о возможности подачи воды, но тут же дал "задний ход", – написал в Facebook незаконно назначенный Россией "глава" Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, Северо-крымский канал же строился не только для поставок на территорию Крыма, но и для того, чтобы уберечь соседние территории материковой Украины от заболачивания.

"Конечно, с точки зрения здравого смысла, подачу воды через Северо-Крымский канал надо возобновлять. Хотя бы потому, что у них самих происходит заболачивание в Херсонской и Николаевской областях", – добавил он.

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Самопровозглашенный "глава госсовета республики" Владимир Константинов тоже не верит, что Киев даст добро на запуск воды на оккупированный полуостров.

"Во-первых, он (Шмыгаль) сделал очень провокационное заявление: ничего общего с реальным желанием подать воду у них нет. Была сказана фраза "украинский Крым". Однозначно, они не готовы подавать воду, а мы – ее брать от таких людей в такое время…", – сказал он.

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А пока крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты, самопровозглашенный "зампредседателя госсовета республики" Ефим Фикс заявляет, что им не нужна вода с материка, поскольку якобы существующих запасов вполне достаточно.

"Если мы говорим о торговле между соседними государствами – Россией и Украиной, то, безусловно, нужно рассматривать торговые отношения как межгосударственные, соседские. Но те средства, которые необходимы для восстановления Северо-Крымского канала, несоразмерны с тем, что они предлагают. Ставить какие-то политические условия по подаче воды, конечно, неприемлемо. Крым – составная часть Российской Федерации и мы можем рассматривать этот вопрос только с экономической точки зрения: мы покупаем – они продают", – сказал пособник оккупантов.

Как сообщали новости "Сегодня", после своего скандального заявления Денис Шмыгаль в Раде назвал условие, при котором Украина даст воду Крыму. Он также заявлял, что пока у Киева нет возможности пустить воду на полуостров, пока он оккупирован.

Недавно мы писали, что в Крыму на водохранилищах появились острова. Этот эффект заметили на Тайганском водохранилище в Белогорском районе полуострова. Местные отмечают, что ситуация плачевная, а прогнозы – удручающие.

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Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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