Воды в Крыму не хватает только для военной базы России – замминистра

Ранее неоднократно звучали заявления, что в оккупированном Крыму на исходе питьевая вода. Однако заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что населению воды хватает, а вот проблемы именно у российских оккупационных войск. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Прямой".
Относительно разговоров о восстановлении водоснабжения полуострова он отметил, что Меджлис со своей стороны, и Министерство (по оккупированным территориям) со своей стороны объяснили, что гуманитарной составляющей с водоснабжением на Крым нет.
В то же время замминистра указал, что, согласно полученным данным, питьевой воды в Крыму для населения хватает "с головой".
"Не хватает для военной базы Российской Федерации, там огромная, и для промышленного производства. Но это не проблема Украины, а это проблема оккупационной власти. Такая же ситуация с электроэнергетикой и такая же ситуация на сегодняшний день и с железнодорожным сообщением", – рассказал Грымчак.
Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского рассказали, могут ли восстановить поставку воды в оккупированный Крым. Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич считает перекрытие воды на оккупированный полуостров правильным.
Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.
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