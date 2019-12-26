Военная помощь США Украине становится недостаточной: эксперт назвал причину

/ Фото: AFP

Реклама

У армии Украины нет особой потребности в зарубежных вооружениях вроде противотанковых комплексов или стрелкового оружия. Вооруженные силы нуждаются в дорогостоящем оружии, в частности в кораблях, авиации и ПВО. Поэтому выделяемых Америкой средств не хватит на серьезное усиление. Об этом идет речь в материале о военной помощи и что Украина получит за 300 миллионов долларов.

Военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" отмечает, что размеры помощи, которую нам предоставляют США, уже не удовлетворяют запросы Украины. По его словам, поставки же действительно нужных вооружений обойдутся очень дорого.

"Дело в том, что за последние годы потребности армии в относительно недорогом вооружении удовлетворены. И теперь нужны гораздо большие средства – на дорогое вооружение. К примеру, на переоснащение противовоздушных сил. Также у нас большая проблема с вертолетами, с самолетами, большая проблема с флотом. По сухопутным войскам – там более-менее нормально с вооружением. Те же Javelin были нужны больше в качестве психологической поддержки. Если брать опыт войны на Донбассе, наши "Стугны" и "Корсары" не менее эффективны. Что нужно для Сухопутных войск – так это орудия НАТОвского калибра. Но на это тоже нужны очень большие средства", – объяснил эксперт.

Читайте также: В США сделали заявление о военной помощи Украине

Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря Сенат США одобрил военный бюджет и санкции против "Северного потока – 2", который уже подписал американский президент. До этого и Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе 300 млн долларов помощи Украине.

Ранее в Конгрессе США рассказывали, какую военную помощь получит Украина в ближайшие годы. Конгрессмен-демократ и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джон Гараменди отметил, что во время своего визита в Минобороны Украины детально обсудил с украинским министром, какие виды оборудования и другие виды поддержки нужны военным ВСУ.

Смотрите видео, как Украине передавали катера Island:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама