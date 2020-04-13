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  1. Последние новости Украины

Военная помощь Украине и коронавирус: в США сделали заявление

13 апреля, 15:06

Денис Беспалов

Даже во время COVID19 предоставление помощи Украине в сфере безопасности идет постоянно

Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине помощь в сфере безопасности даже во время пандемии COVID-19. Об этом в Twitter сообщило Посольство США в Украине.

"Даже во время COVID19 предоставление нашей помощи Украине в сфере безопасности идет постоянно! На прошлой неделе мы доставили дополнительные транспортные средства, которые Вооруженные силы Украины смогут использовать в зоне проведения ООС", – говорится в сообщении американского диппредставительства.

Как отмечается, США "решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии".

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Ранее посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко сообщил, что помощь Соединенных Штатов в перевооружении флота является первым приоритетом в сотрудничестве в военной сфере между странами в 2020 году.

Новости "Сегодня" также сообщали, что Украина впервые напрямую закупит у Пентагона ракетные комплексы Javelin на сумму в 36,5 млн долларов. Эта сумма не входит в общую сумму военной помощи США Украине.

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США Украина военная помощь

Источник: Сегодня

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