Военное положение на 30 дней и томос: цифры и события недели

Мужчинам из РФ запретили въезд в Украину, а в Аргентине стартовал саммит G20

Общество

До 26 декабря в Украине продлится военное положение, объявленное из-за агрессии России против украинских кораблей в Азовском регионе. Военное положение будет вводится в 10 областях – в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах азовско-керченской акватории.

Государственная погранслужба запретила въезд в Украину мужчинам, которые являются гражданами России, в возрасте от 16 до 60 лет из-за военного положения. Также Украина ввела запрет на въезд иностранцев в Крым.

9 случаев заболевания дифтерией (в том числе 3 детей и 6 взрослых) и 17 случаев заболевания столбняком (5 детей и 12 взрослых) зарегистрировано за 10 месяцев 2018 года в Украине.

Повысить на 15,9–19,8% планирует Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), тарифы на тепло для населения для первых шести производителей теплоэнергии в соответствии с новой ценой на газ, повышенной с 1 ноября на 23,5%.

Уже три года - с 26 ноября 2015 года – "Нафтогаз Украины" не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая ресурс исключительно на западной границе страны.

Будет запущен до конца 2018 года международный аэропорт "Ужгород" на границе со Словакией, заявил президент Украины Петр Порошенко.

1 519 654 переселенца из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым официально учтены по состоянию на 26 ноября.

Составил 56,9 пунктов Индекс потребительских настроений в октябре (по шкале от 0 до 200), что на 5,7 пунктов ниже сентябрьского показателя и на 5,7 – выше октября-2017. Наибольшую негативную динамику показал индекс ожидаемых изменений личного материального положения в ближайший год, уменьшившийся по сравнению с сентябрем этого года на 9,7 п. – до 52,9. Ухудшились также ожидания развития экономики страны в течение ближайших пяти лет – на 7,2 п. до 64,3. Об этом говорится в ежемесячном исследовании GfKUkraine.

27 ноября начало работу Государственное бюро расследований, зарегистрированы первые уголовные производства, сообщил директор ГБР Роман Труба.

Сократился на 15,6% ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-сентября по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 5 млн 231 тыс. кв. м. В городах за три квартала введено в эксплуатацию 3 млн 313,3 тыс. кв. м жилья (63,3% общего объема), в сельской местности – 1 млн 917,7 тыс. кв. м. При этом 50,2% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 49,7% – в домах с двумя и более квартирами, 0,1% – в общежитиях. В целом за этот период в эксплуатацию введено 61,18 тыс. квартир, при этом в городах – 43,9 тыс., в селах – 17,3 тыс.

Передал в постоянное пользование Кабинет министров представительству Вселенского патриархата в Украине недвижимое имущество Андреевской церкви в Киеве.

2,3 млрд грн составила с начала действия программы в 2014 г. и до сегодня сумма госкомпенсаций по "теплым кредитам". Кроме этого, в регионах дополнительно введено 167 местных программ софинансирования на 150 млн грн.

Кабинет министров отменил решение об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области. Ранее Минюст по жалобе Кременецко-Почаевского заповедника отменил как незаконную передачу комплекса сооружений Почаевской лавры в аренду УПЦ Московского патриархата.

74,3 млн грн выделят на реставрацию и развитие объектов культурного наследия – депутаты Киевского городского совета согласовали утверждение городской целевой программы "Охрана и сохранение культурного наследия г.Киева на 2019-2021 годы".

Составила 9 218 грн средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в октябре, что на 24,9% больше в сравнении с октябрем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Это в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 723 грн). В сравнении с сентябрем этого года реальная зарплата выросла на 1,9%.

43 кандидата в судьи Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты являются недобропорядочными, определило движение "Честно". Всего кандидатами являются 156 человек. В "Честно" сообщили, что кандидатов оценивали по пяти критериям: непричастность к коррупции или уголовным правонарушениям, прозрачность доходов и соответствие им стиля жизни, непричастность к принятию сомнительных решений, непричастность к нарушению пав человека и несоблюдение норм профессиональной этики. 43 человека не соответствовали хотя бы одному из этих критериев.

По 30 рейсов в каждом направлении на протяжении суток будет совершать рейковый автобус по по маршруту Киев-Пассажирский – Дарница – Борисполь-Аэропорт. Курсирование началось 30 ноября.

Добавили еще 3651 га к 8020 га созданного в феврале 2010 года природного парка "Олешковские пески" в Херсонской области.

Экономика

Увеличила на 26,7% Государственная фискальная служба сбор единого социального взноса или на 38,8 млрд грн до 183,8 млрд грн в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

69% участников рынка считают удовлетворительным нынешнее состояние финансовой системы и не ожидает его изменения в ближайшие полгода. Об этом свидетельствуют результаты опроса о системных рисках финансового сектора, проведенного Национальным банком. 12% респондентов оценили текущее состояние финансового сектора как хорошее. При этом 73% убеждены, что в ближайшие полгода состояние финансового сектора не изменится, а 15% – что улучшится.В мае улучшения состояния финсектора ожидало 35% респондентов.

Уменьшился до 16,276 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах по состоянию на 28 ноября. По последним данным, за сутки в хранилища газ не закачивался, а отобрано из них 73,35 млн куб. м газа.Кроме того, за сутки поступило из Словакии - 20,17 млн куб. м, из Венгрии – 10,50 млн куб. м, из Польши – 1,34 млн куб. м газа.

Увеличился на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года за январь-октябрь 2018 внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса и составил 19,2 млрд долл. В частности, украинский аграрный и пищевой экспорт составляет 14,8 млрд, а 4,3 млрд долл. – импорт.

Украина закрыла десятую квоту на беспошлинный экспорт продукции в ЕС, а именно на обработанный крахмал.По состоянию на 26 ноября также использованы квоты на мед, крупы и муку, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, зерновые (кукуруза и пшеница), сливочное масло и мясо птицы. Почти использованы квоты на крахмал (95%) и чеснок (96%). С 1 октября 2018 года начал действовать второй год дополнительных квот по пяти группам товаров, из которых по состоянию на конец ноября две уже закрыты: мед и обработанные томаты.

52,7 млн долл. приобрел Национальный банк в период с 19 по 23 ноября на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее 81 млн, а двумя неделями ранее – 157,4 млн долл. Всего с начала года НБУ купил 2,615 млрд, а продал – 1,496 млрд долл.

Сократился на 0,5% совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в октябре 2018 года – до 74,32 млрд долл. В национальной валюте госдолг на конец октября составил 2,093 трлн грн против 2,112 трлн грн месяцем ранее. При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 0,21 млрд – до 37,7 млрд долл., тогда как прямой внутренний долг – на 5,1 млрд грн, до 751,2 млрд (а в долларовом эквиваленте сократился до 26,7 млрд долл). Гарантированный государством долг на 31 октября составил 281,65 млрд грн.

На 11% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года составили запасы подсолнечника в Украине на 1 ноября – 8460,6 тыс. тонн.

О выделении 84,8 млн евро на проекты технической и финансовой помощи подписали межправительственное соглашение представители правительств Украины и Германии Из этой суммы 63,6 млн евро будут направлены на проекты финансового сотрудничества (кредиты), 21,2 млн евро – на проекты технического сотрудничества (гранты).

На 48,143 млнгрн Министерство финансов 27 ноября разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Размещены бумаги со сроком обращения 70 дней под 19% годовых, со сроком обращения 168 дней – под 18,5%.

3 декабря Украине предстоит выплата Международному валютному фонду около 150 млн долл. по программе stand-by от 2014 года.

Фонд гарантирования вкладов начал процедуру вывода с рынка "ВТБ банка" путем введения временной администрации сроком на один месяц – с 28 ноября по 27 декабря 2018 года.

С дефицитом на уровне 6,167 млрд грн выполнен государственный бюджет за январь-октябрь против 1,401 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года. По данным Госказначейства, сводный бюджет за 10 месяцев выполнен с профицитом на уровне 14,425 млрд грн, что в 2 раза ниже показателя годом ранее.

200 тыс. сертификатов выдала за последние два года Государственная фискальная служба для экспорта украинских товаров в страны Европейского союза. Сертификат выдается в случае, если его нужно предъявить при ввозе на таможенную территорию стран ЕС. Срок действия сертификата составляет четыре месяца с даты выдачи. Наибольшее количество сертификатов выдано в Польшу – 29%, Германию – 14%, Румынию – 7%, Италию – 5%, Нидерланды – 4%, Литву – 4%, Словакию – 3%.

Начислено к уплате почти 1,4 млрд грн в 2018 году в течение января-октября 2018 работодателям, которые нарушали налоговое законодательство при выплате заработной платы и других доходов физическим лицам. Всего в ходе проверок нарушения законодательства установлены у 46% проверенных субъектов хозяйствования. Выявлено 7,3 тыс. наемных лиц, труд которых использовался без оформления трудовых отношений.

Составила 14,8 млрд грн прибыль украинских банков за 10 месяцев 2018 года, что в семь раз выше показателя за аналогичный период 2017 года, сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Впервые с 2013 года банковский сектор может выйти на прибыльную деятельность по итогам года.

Сократилась на 0,2% общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в октябре 2018 года, но с начала года она возросла на 21,8% и на 1 ноября составила 2,884 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. При этом сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий в октябре сократилась на 0,4%, до 1,695 млрд грн.

Мир

Одобрил проект устава автокефальной (независимой) украинской церкви синод Константинопольского патриархата. Советник президента Украины Ростислав Павленко сообщил, что текст томоса (указа относительно церковного устройства) до проведения объединительного собора не может быть опубликован. Его получит избранный предстоятель.

30 ноября открылся в аргентинской столице Буэнос-Айресе саммит лидеров стран "Группы двадцати". Завершится он 1 декабря. Президент Аргентины, который принял председательство в G20 в декабре прошлого года, назвал в качестве приоритетных такие темы: рабочие места и будущая рабочая занятость, инфраструктура для развития, устойчивое будущее в продовольственной сфере и вопросы гендерного равенства.

26 ноября арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Россией Крыма. Сумма возмещения составит 1,3 млрд долл. плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации, – говорится в сообщении.

Будет ежедневно расти на 97 тыс. долл. долларов долг Российской Федерации по иску Ощадбанка о компенсации убытков учреждения в связи с утраченными в Крыму инвестициями., сообщил глава правления банка Андрей Пышный. Решение о возмещении почти 1,3 млрд долл. убытков принял Арбитражный трибунал в Париже. Россия не признала этого решения.

Лидеры 27 стран-участниц ЕС одобрили сделку о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией. Евросовет постановил обеспечить вступление в силу соглашения 30 марта 2019 года.

150 млрд долл. государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует инвестировать в свою газовую программу в течение следующих 10 лет. Добыча газа вырастет до 651 млн кубометров газа в день с нынешнего уровня в 396 млн кубометров. Aramco планирует инвестировать 100 млрд долл. в следующие 10 лет в проекты по нефтехимии по всему миру, в дополнение к потенциальным приобретениям.

1036 товарных поездов "Чанъань" было отправлено в январе-октябре в рамках грузовых перевозок Китай – Европа, что в 5,3 раза превышает показатель всего прошлого года. Эти поезда перевезли в общей сложности 1,05 млн тонн грузов (в 4,5 раза больше, чем за весь прошлый год).В частности, в страны Центральной Азии было отправлено 413 поездов и 68 – в обратном направлении, в Центральную Европу – 201 поезд и 354 – в обратном направлении. Загруженность составов достигла 99,9%. В настоящее время для поездов "Чанъань" открыто 11 маршрутов в страны Центральной Азии и Европы. Они связывают важнейшие города Евразии и полностью охватывают главные торговые страны и регионы вдоль нового Шелкового пути.

Рост глобального ВВП замедлится в 2019 году из-за снижения темпов роста в крупнейших экономиках мира, прогнозируют аналитики швейцарского банка CreditSuisse. Совокупный ВВП стран мира в 2019 году вырастет на 2%, ожидают эксперты. В 2018 году прогнозируется рост на 3,3%. Средняя инфляция в мире в следующем году составит 2,8%, как и в текущем году. Экономический рост в США замедлится до 2,7% с ожидаемых 2,9% в 2018 году, поскольку эффект от налоговых стимулов достигнет пика и начнет снижаться.В еврозоне аналитики прогнозируют снижение темпов роста до 1,8% с 2%. В Китае ожидают сокращение темпов роста до 6,2% с 6,6%, в Индии – до 7,2% с 7,4%, в Японии – до 1% с 1,3%, в Канаде – до 2,1% с 2,3%. Ускорение роста ожидается в Великобритании (до 1,5% с 1,2%) и в Бразилии (до 2,3% с 1,8%).

Вложили 3,9 млрд долл. авиакомпании и аэропорты мира в общей сложности в обеспечение кибербезопасности в 2018 году, однако сохраняются трудности с внедрением конкретных мер предотвращения киберпреступлений, говорится в исследовании компании SITA.В среднем авиакомпании увеличили долю затрат на эти цели с 7% общего бюджета на ИТ в 2017 году до 9% в 2018 году, а аэропорты – с 10% до 12%.

С 25 февраля 2019 года запретят в Лондоне рекламировать фастфуд в общественном транспорте. Кроме того, такая реклама будет запрещена на подконтрольных Транспортному управлению Лондона дорогах (включая дорожные развязки и автобусные остановки), в такси и арендованных автомобилях с водителем, на речном общественном транспорте, трамваях, подъемнике Emirates Air Line и автовокзале Victoria.Мэр Лондона Садик Хан заявил, что пытается таким образом решить проблему детского ожирения, которую он назвал "бомбой замедленного действия".

Набрала 59,52% голосов Саломе Зурабишвили, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" во втором туре президентских выборов в Грузии. Ее конкурент от оппозиции "Единое национальное движение" ГриголВашадзе набрал 40,48% голосов. Явка составила около 56%.

Лидером рейтинга развивающихся рынков опубликованного агентством Bloomberg, стала Малайзия. Россия заняла второе место, поднявшись на пять позиций по сравнению с подобным рейтингом, подготовленным полгода назад.. Третье место занимает Китай (четвертое место полгода назад), четвертое — Филиппины (второе), пятое — Колумбия (пятнадцатого), шестое — Таиланд (одиннадцатое), седьмое — Польша (шестое), восьмое — Мексика (двенадцатая), девятое — Чили (тринадцатое), десятое — Южная Корея (восьмое). На последнем, 20-м месте в рейтинге находится Турция. Украина в рейтинге не представлена.

Займет четвертое место 2018 год, вероятно, в списке самых жарких за всю историю метеонаблюдений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН. Глобальная средняя температура за первые 10 месяцев превысила температуры доиндустриального уровня (с 1850 по 1900 годы) почти на 1 градус по Цельсию.20 самых жарких лет приходятся на последние 22 года метеонаблюдений.