Бензин и военное положение: каких цен на заправках ждать к Новому году

Бензин до Нового года может подешеветь. Только за ноябрь горючее стало доступней на 1-1,5 грн. И это не предел, уверены эксперты. За декабрь цены могут опуститься еще настолько же. Однако есть риски из-за военного положения в стране: гривня уже отреагировала.

Каких цен на заправках ждать автовладельцам в этом месяце и как на них скажется военное положение, разбирался сайт "Сегодня".

Ноябрь приятно удивил

Сейчас заправить полный бак авто бензином А-95+ дешевле на 70 гривен, чем месяц назад. Цены

упали из-за нефти и курса гривни. В среднем горючее подешевело на 1-1.5 грн/л:

А-95+ – 1.46

А-95 – 1.44

А-92 -1.29

Дизтопливо – 1.12

Автогаз – 0.57

Гривна вела себя хорошо, отмечает Геннадий Рябцев, замдиректора НТЦ "Психея". А стоимость горючего зависит от курса национальной валюты и стоимости нефтепродуктов на границе. В свою очередь, стоимость нефтепродуктов определяется через нефтяные котировки европейских агентств, которые привязаны к ценам на нефть.





Стоимость нефти с начала октября на мировых товарных биржах снизилась почти на треть. И сейчас топливо с нефтеперерабатывающих заводов попадает на автозаправки.

"Гривня вела себя достаточно хорошо, даже укреплялась. Автомобилисты должны были почувствовать эффект от снижения стоимости нефтепродуктов, и сети начали снижать цены. Мы зафиксировали снижение стоимости горючего примерно на 1-1,2 грн" – отмечает Рябцев.

Но гривня подскочила после того, как Россия напала на украинские судна в Керчинском проливе. После ввода военного положения в ряде областей и неопределенности на валютном рынке снижение цен на горючее замедлилось, но не остановилось.

"Ситуация в Керченском проливе носит единичный характер и фундаментально не влияет на динамику стоимости горючего в Украине. Подтверждением является укрепление курса национальной валюты после его ситуативного роста. Соответственно, при отсутствии системной девальвации гривни участники топливного рынка не спешат с пересмотром ценников в сторону повышения" – прокомментировал Вадим Бардась, инвестиционный аналитик Европейского аналитического центра.

Чего ждать в декабре

"Мы находимся только на середине падения цен, они будут снижаться и дальше. Если нефть не пойдет в гору, а останется на нынешнем уровне, горючее может подешеветь еще на две гривни. Но при условии стабильной работы рынка, валюты" – уверен Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO.

Многое будет зависеть от гривни. Традиционно каждый год в декабре курс доллара растет из-за того, что Национальный банк начинает печатать гривню. Автозаправочные сети закупают нефтепродукты за доллары и евро. Каждый раз при закупке новых партий горючего им надо менять выручку от продаж в гривнях на валюту. Чем больше слабеет гривня, тем меньше за нее можно купить долларов и евро.

"Если национальная валюта не будет слабеть, то в декабре цены на топливо могут снизиться еще на 5-7%", – уверен Вадим Бардась.

Сейчас есть большие риски панических настроений: из-за военного положения украинцы могут начать скупать валюту. Тогда гривня обвалится, а трейдерам каждую неделю нужно много валюты на закупку горючего. В таких условиях ни о каких снижениях речи уже не идет.

Могут быть проблемы и с автогазом. За месяц он подешевел на 50 копеек за литр. Но мог сбросить еще больше. Сейчас сложно спрогнозировать, какими будут цены в ближайший месяц. Дело в том, что в Украине демонтируют автогазозаправочные станции. Небольшие сети просто исчезают.

"Прокуратура выносит решения, что у кого-то вредные вещества на заправке, у кого-то не хватает документов. Из-за этих событий я не уверен, что будет реакция на снижение котировок" – рассказывает Сиренко.

Что будет с топливом из России

Доминирующая часть автомобильного топлива поступает в Украину из РФ. Так, в плане поставок дизеля мы зависим от России, потому что в Украине работает нефтепродуктопровод, присоединенный к российским нефтеперерабатывающим заводам, по нему качается более трети горючего; еще есть поставки по железной дороге. Кроме того, риторический вопрос – как считать белорусские нефтепродукты: половина нефтеперерабатывающих заводов Беларуси принадлежит российским компаниям, и перерабатывают они российскую нефть.

Отказаться от российских нефтепродуктов мы можем, считает Александр Сиренко, но надо быть готовыми к подорожанию. Дополнительная логистика из другой страны – это плюс гривня-две на литре.

По оценкам Рябцева, 80% нефтопродуктов, которые мы импортируем, производятся в РФ. И здесь вопрос, не будет ли каких-то ограничений с украинской или российской стороны.

"Если ограничения будут – последствия предвидеть сложно. Потому, что запасов нефтепродуктов никто не создает. Хотя эксперты постоянно акцентируют внимание на том, что надо создавать запасы, надо создавать как стабилизационный запас, так и нефтяной резерв. Но об этом никто и не упоминает, когда говорится об энергетической безопасности", – отмечает Рябцев.

Запасы может делать государство – для обеспечения энергоресурсов для национальной экономики. А вот для стабилизации розничной цены на заправках запасы должны делать частные компании. Чтобы избежать, например, панических настроений, стабилизационный запас должны создавать трейдеры.

"Но все равно, решение должно принимать государство, которое и будет стимулировать создавать запасы. Проекты решений давно готовы, но они не на повестке дня" – добавляет эксперт.

Тем не менее, ожидать блокирования поставок нефтепродуктов не стоит. Сама Россия вряд ли пойдет на такой шаг: продажа энергоресурсов является стратегическим и бюджетообразующим бизнесом РФ.